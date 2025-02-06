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    首頁　>　社會

    新埔遠東廠房爆炸案 重傷外籍移工驚恐還原爆炸現場

    新埔遠東廠房爆炸案，送醫的傷者幾乎身體都有燒傷情形，回想當時只見一團火球燒起來，大家都往外逃，但幾乎腿軟。（記者洪美秀攝）

    新埔遠東廠房爆炸案，送醫的傷者幾乎身體都有燒傷情形，回想當時只見一團火球燒起來，大家都往外逃，但幾乎腿軟。（記者洪美秀攝）

    2025/02/06 10:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣新埔遠東廠房爆炸案造成2死19輕重傷，其中送竹北東元醫院的4名傷者，有2人因燒傷面積較嚴重超過身體60%，已轉送林口長庚醫院，另2名傷者，1人為本國籍傷者，臉部被玻璃碎片噴濺，多處撕裂傷，已安排住院，另1名外籍移工身體有多處燒傷，但意識清楚，能與醫師對話還原當時驚險情況。

    受傷的外籍移工回想當時爆炸情形聲音仍顫抖，無法完全說清楚，對醫師用英文問診只能勉強回應，他提到當時就是一團火燒起來，火勢很猛，聲音很大聲，根本無法反應，大家看到火球燒起來就往外逃，但身體還是被燒到，很燙，很痛。

    原本送往東元醫院的燒傷者原有4人，其中2人包括1外籍移工，因燒傷面積較大較嚴重，已轉送林口長庚醫院；1名本籍傷者則因臉部腫脹及撕裂傷已住院救治，另1名外籍移工則在急診室留院觀察。

    新埔遠東廠房爆炸案，送醫的傷者幾乎身體都有燒傷情形。（記者洪美秀攝）

    新埔遠東廠房爆炸案，送醫的傷者幾乎身體都有燒傷情形。（記者洪美秀攝）

    新埔遠東廠房爆炸案，送醫的傷者幾乎身體都有燒傷情形，回想當時只見一團火球燒起來，大家都往外逃，但幾乎退軟。（記者洪美秀攝）

    新埔遠東廠房爆炸案，送醫的傷者幾乎身體都有燒傷情形，回想當時只見一團火球燒起來，大家都往外逃，但幾乎退軟。（記者洪美秀攝）

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