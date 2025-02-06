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    首頁　>　社會

    新竹狠父當街猛踹女童 路人發現制止施暴

    苗栗縣後龍北勢溪親水廊道童趣公園，新竹父竟狠踹女童。（民眾提供）

    苗栗縣後龍北勢溪親水廊道童趣公園，新竹父竟狠踹女童。（民眾提供）

    2025/02/06 09:22

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕驚人一幕！有民眾昨（5）日在位於苗栗高鐵旁、後龍北勢溪親水廊道童趣公園，撞見一名父親在休旅車旁狠踹女兒，並錄下作為證據流傳。當下發現者也前往制止，且當時該名父親還帶著另一名女兒。

    苗栗縣社會處長張國棟今（6）日早上表示，經苗栗縣警察局與新竹警方連夜調查，於今（6）日凌晨發現受害兒童，目前被父親狠踹的女童狀態尚可，將待新竹警方持續調查並協助女童驗傷。

    張國棟指出，不排除依兒童及少年福利與權益保障法對該名施暴父親開罰6至60萬元罰鍰，並要求參加親子教育講座4到50小時，將待驗傷等結果出爐後決定裁處。

    警方則說，民眾報案後立即派員擴大追查車輛及相關人員，今（6）日凌晨3點多發現該名父親住在新竹縣，由新竹警方協助調查，該名父親稱，因孩童嘔吐在車上，故一時情緒失控，才動手毆打孩童。

    PO文者稱，當時該名施暴父親用力以腳踹小孩，且短時間內發生多次，其友人即發現者當下也前往制止，並請警方到場處理，不過警方到場時該名父親已經駕車離開，希望能肉搜出這種暴力的人。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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