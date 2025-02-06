為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6年5次火警！新埔遠東新世紀工廠越燒越嚴重

    新竹縣新埔鎮遠東新世紀6年發生5次火警，越燒越嚴重。（消防局提供）

    新竹縣新埔鎮遠東新世紀6年發生5次火警，越燒越嚴重。（消防局提供）

    2025/02/06 08:18

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新埔鎮遠東新世紀棉六場北廠今天凌晨鍋爐爆炸引發大火，該廠2019年承包商出包、2020年器材故障、2022年與去年器械故障，6年就已發生5場火警。

    2019年1月遠化新埔廠因承包商未按SOP施工，焊接時造成管線燃燒，引發大火，現場黑煙瀰漫，不只竹縣新埔、竹北等處看得見黑煙，新竹市公道五路上都可見到濃濃黑煙；2020年9月廠內水煤爐幫浦故障，油外洩引發火災，當時酸臭味瀰漫，附近居民皆反映感到不適。

    2022年3月該廠又機械故障失火；2024年11月工廠因排氣風車故障發生火警，3層樓的鐵皮倉庫竄出火勢，所產生的異味飄散到附近地區，竹北市民眾也能聞到燃燒塑膠味，當時，縣環保局特別發出公告，提醒鄰近地區關緊門窗，戴上口罩。

    附近住戶也透露，火災頻頻發生讓他們相當惶恐，飄散的刺鼻氣味也讓他們很想搬家。今天疑似鍋爐爆炸引發大火事件，有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播