6年5次火警！新埔遠東新世紀工廠越燒越嚴重

新竹縣新埔鎮遠東新世紀6年發生5次火警，越燒越嚴重。（消防局提供）

2025/02/06 08:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新埔鎮遠東新世紀棉六場北廠今天凌晨鍋爐爆炸引發大火，該廠2019年承包商出包、2020年器材故障、2022年與去年器械故障，6年就已發生5場火警。

2019年1月遠化新埔廠因承包商未按SOP施工，焊接時造成管線燃燒，引發大火，現場黑煙瀰漫，不只竹縣新埔、竹北等處看得見黑煙，新竹市公道五路上都可見到濃濃黑煙；2020年9月廠內水煤爐幫浦故障，油外洩引發火災，當時酸臭味瀰漫，附近居民皆反映感到不適。

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2022年3月該廠又機械故障失火；2024年11月工廠因排氣風車故障發生火警，3層樓的鐵皮倉庫竄出火勢，所產生的異味飄散到附近地區，竹北市民眾也能聞到燃燒塑膠味，當時，縣環保局特別發出公告，提醒鄰近地區關緊門窗，戴上口罩。

附近住戶也透露，火災頻頻發生讓他們相當惶恐，飄散的刺鼻氣味也讓他們很想搬家。今天疑似鍋爐爆炸引發大火事件，有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

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