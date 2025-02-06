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    獨家》高雄「消失的槍擊案」？判決書意外曝光「吃案」疑雲

    高雄槍擊案判決曝光警吃案疑雲，經查三民一分局確認未匿報，疑鑽虛報遲報漏洞，當時的分局高層已升官。（資料照）

    高雄槍擊案判決曝光警吃案疑雲，經查三民一分局確認未匿報，疑鑽虛報遲報漏洞，當時的分局高層已升官。（資料照）

    2025/02/06 08:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕一份2023年3月間高雄三民區槍擊案判決書，意外曝光三民一分局疑吃案，使市長陳其邁在當年第4次治安會報上，誤認高雄上半年槍擊案數是0，對外報喜，警方調查後，昨確認當時刑警大隊曾向警政署通報槍擊案，但分局高層又以「待確認」為由，修正上報，衍生漏洞間接使槍擊案「消失」了。

    該判決指，余姓機車騎士行經三民區同盟三路與中華橫路時，沈男開車突然出現在機車旁邊，余男緊急閃躲，差點被汽車掃翻車，余男追上前拍打車窗，要求汽車沈姓駕駛下來談，結果沈男搖下車窗，伸出一把手槍，直接朝余男的腳部開了一槍，隨即駕車逃離。

    據了解，余男中彈後負傷到三民一分局「親自」報案，一度在分局外痛苦淌血，員警將他送醫開刀後，左腳踝取出一枚子彈，開槍的沈男在警方追緝下當晚就落網，並被起出一把改造手槍。基層依程序通報刑警大隊「疑似槍擊案」，但分局高層擔心被局長數落，要求下屬確認槍傷再通報「槍擊案」，改口待查傷勢是車禍，還是槍擊造成。

    分局確認被害人是中彈後，立即通知未攜防彈裝備的偵查隊長，及時補上防彈裝備圍捕抓人，以防駁火傷亡，幾小時後火迅逮人取槍，分局卻無召開「槍擊案」破案記者會，事後該分局高層已經升調。

    三民一警分局雖澄清案發後，因相關人員專注辦案，導致在通報程序上有所疏漏，將從嚴追究內部相關各級幹部督導疏失的行政責任，但究竟是虛報？還是遲報？又當時分局高層誰下令，督察室應查明，以免基層幹部再背黑鍋，二度傷害警界公信。

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