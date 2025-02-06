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    首頁　>　社會

    包商痛毆公務員無罪 逆轉改判4月徒刑定讞

    洪姓包商不滿李姓公務員未幫忙將船舶拖離，對他拳腳打踢，經高雄高分院改判有罪，他不服上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    洪姓包商不滿李姓公務員未幫忙將船舶拖離，對他拳腳打踢，經高雄高分院改判有罪，他不服上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/02/06 07:01

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄洪姓包商承攬船渠疏濬工程，但因港口有漁船停泊影響施工，不滿李姓公務員未協助，涉嫌拳打腳踢，被高等法院高分院依妨害公務罪，改判易科刑4月，他不服上訴被駁回定讞。

    判決書指出，某公司洪姓負責人承攬海洋局「小港臨海新村漁港第1船渠疏濬工程」後，認為船渠內有漁船停泊，影響工程施作，乃於前年元月30日下午，抵達該局小港辦公處洽公，希望能協助處理。

    洪男會同李姓受雇職員查看後，因李員無權將船舶拖離，建議他向對口單位工程科反應，因而引發他不滿，涉嫌對李員拳打腳踢，甚至勒掐李員頸部。

    警方接獲李員報案，依妨害公務罪嫌，將洪男移送高雄地檢署偵辦起訴，但被高雄地院判決無罪，檢方不服上訴。

    洪男應訊指稱，不知道李員身分，只是要問站長去處，並問船隻是怎麼回事，後來覺得他口氣不好，一問三不知，雙方發生口角，才動手打人，否認妨害公務。

    高雄高分院開庭調查後，認為洪所辯不足採信，判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，他不服上訴被駁回，檢方將發傳票通知他到案執行。

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