彰化情殺》前男友刺死男友！怨侶出庭互控殺人 雙雙收押禁見

朱女（圖左）與賴男（圖右）涉嫌殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌，檢方訊後向法院聲請羈押禁見獲准。（記者陳冠備攝）

2025/02/06 06:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉3日發生一起離奇情殺案，賴姓男子為與前女友朱女復合，三番兩次到其住處糾纏，現任男友李男挺身保護，反遭賴男刺殺，離奇的是朱女未立即協助就醫，還涉嫌一起棄屍，造成李男枉死。彰化地檢署昨（5日）晚間對兩人偵訊，雙方互相指控對方殺人，訊後將兩人依殺人、遺棄屍體、湮滅證據等罪嫌向彰化地方法院聲請羈押禁見，並裁定獲准。

據了解，賴男（41歲）與朱女（38歲）育有1名3歲小孩，可是雙方經常發生爭吵而分手，賴男多次要求復合都遭拒，3日凌晨賴又到朱女住處談判，李男挺身保護，結果遭賴男藏有的刀器刺進左胸，當場血流如注，但兩人未將李男送醫，當晚賴男還將李男裝進黑色大塑膠袋裡，並載至排水溝棄屍，有鄰居發現異狀，朱女一度阻擋，要求不要靠近。

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直到4日早上，警方獲報才將兩人逮捕，追捕期間，賴男一度逃到屋頂，結果不慎腳滑摔到地面，痛得哀嚎，但兩人面對警方訊問三緘其口，後來才坦承李男已遭殺害，並棄屍在一排水溝渠裡，5日檢方進行複訊，雙方供詞不一，互相指控對方行凶。

檢方訊後認為，賴男、朱女涉殺人、遺棄屍體、煙滅證據等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，羈押庭進行到5日晚間11點半結束，法官認為兩人均涉殺人罪重嫌，裁定羈押禁見。

李男遭殺害後，屍體隨後被棄屍在大村與花壇交界的一處排水溝。（記者陳冠備攝）

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