台北精舍命案》再3女羈押禁見 全案已押7人

台北這間私人精舍7月間發生信眾命案，跟隨佛教文學作家王薀修行的女會計被「教訓」後身亡，遺體還被推回精舍藏放，精舍大門上還貼著六字大明咒。（資料照，記者陸運鋒攝）

2025/02/06 06:08

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台北精舍虐殺女會計案擴大 作家王薀3信徒聲押

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦去年7月台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，繼先前收押佛教文學作家王薀、住持吳慧珠等4人後，前（4）日有重大進展，拘提5名在場信徒到案，經徹夜偵訊，昨聲請羈押禁見游秀鈴、幹子昀、梁碧茵等3人；台北地院昨晚庭訊後，今凌晨裁定3人皆收押禁見。

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北檢依傷害致死罪偵辦此案，昨除聲押3女獲准，另諭令信徒黃文琪15萬元交保、李宸宇請回。

據悉，死者蔡女從事會計工作，去年4、5月跟隨王薀修行，王薀邀請蔡女擔任私人會計，由住持吳慧珠安排入住精舍。

去年7月23日颱風夜，王薀不滿蔡女處理的帳目有問題，召集十餘名信眾在精舍附近的餐廳開「讀書會」，除了蔡女共13人，包括吳慧珠、藝人李威夫婦等，眾人在會中以法器等工具攻擊「教訓」蔡女，疑因出手過重，將蔡女打死，吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源3人，以手推車將蔡女遺體推回精舍。

警方獲報前往時，蔡女全身瘀傷、失去生命跡象，法醫解剖認定是遭外力重擊、橫紋肌溶解症致死，檢警追查發現蔡女的200多萬元存款遭人提領一空，朝他殺偵辦。

檢警去年9月發動第1波收網，將運屍的吳慧珠等3人聲押禁見獲准；今年1月7日發動第2波搜索，帶回精舍幕後主持人王薀，並在其工作室查扣2000多萬元現金，亦聲押禁見獲准。

此外，王薀曾在案發後，找同為在場信徒的藝人李威商議如何善後處理此事，檢察官日前傳喚李威夫婦以證人身分做證，訊後請回。

檢警本月4日發動第3波調查，拘提信徒游秀玲、黃文琪、李宸宇3人，並策動梁碧茵、幹子昀到案說明，另傳喚一名外籍信徒，訊後聲押禁見游、幹、梁等3女；北院法官今凌晨裁准皆收押禁見。

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