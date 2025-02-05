2/5 今彩539頭獎落新北！春節大紅包開出18組 還有177組

今晚（5日）開獎的第114000033期今彩539開出1注；第114000019期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/05 22:20

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月5日）開獎的第114000033期今彩539頭獎開出1注，由新北市板橋區莒光路1號1樓「贏滿滿彩券行」開出；第114000019期大樂透頭獎則摃龜；大樂透春節加碼春節大紅包獎項開出18組，已送出303組，剩餘177組；春節小紅包開出34組，剩餘337組。

第114000019期大樂透中獎號碼「03、06、13、32、33、41，特別號：44」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得316萬4939元；參獎共62注中獎，每注可得5萬4974元；肆獎共112注中獎，每注可得1萬9563元；伍獎共3032注中獎，每注可得2000元；陸獎共3690注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬8352注中獎，每注可得400元；普獎共5萬5549注中獎，每注可得400元。

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第114000019期49樂合彩中獎號碼為「03、06、13、32、33、41」。四合1注中獎，每注可得20萬元；三合共44注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2183注中獎，每注可得1250元。

第114000033期今彩539中獎號碼為「06、07、08、14、39」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共223注中獎，每注可得2萬元；參獎共8257注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7943中獎，每注可得50元。

第114000033期39樂合彩中獎號碼為「06、07、08、14、39」。四合摃龜；三合共464注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬29注中獎，每注可得1125元。

第114000033期3星彩中獎號碼為「125」。壹獎共183注中獎，每注可得5000元。

第114000033期4星彩中獎號碼為「6356」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

春節大紅包開出18組、總中獎注數19注，其中17組為單注中獎、各得100萬元，1組為2注均分，剩餘177組；春節小紅包開出34組、總中獎注數40注，其中28組為單注中獎、各得10萬元，6組為2注均分，剩餘337組。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩，中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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