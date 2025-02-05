彰化救護車與自小客車碰撞 自小客衝進鞋店

彰化縣和美鎮今天晚間傳出救護車與自小客車碰撞意外，自小客車撞進道周路上的鞋店，玻璃碎成一地，駕駛也手部受傷。（取自彰化踢爆網）

2025/02/05 22:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮今天（5日）晚間傳出救護車與自小客車的碰撞意外，救護車一路鳴笛要送病患前往彰化基督教醫院診治，在愛華路與道周路口與白色自小客車發生碰撞，自小客車失控撞入道周路上的鞋店，落地窗破碎一地，所幸救護車患者與隊員無恙，自小客車駕駛手部受傷，肇事原因仍待進一步調查。

和美警分局表示，這起意外發生在今天晚間8點多，當時和美消防分隊的救護車執行救護勤務，車上有搭載患者要前往彰基診治，救護車一路鳴笛準備從愛華路左轉道周路，周男（20歲）駕駛自小客車則是行駛在道周路上往北直行，當時號誌為綠燈，兩車發生碰撞，白色自小客車撞進道周路上的鞋店。

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警方指出，救護車上的患者與執勤的消防隊員均無受傷，患者立即由其它救護車接手載送前往彰基，而自小客車的周姓駕則是手部受傷，再由消防局派遣救護車前來執行救護。

警方表示，這起意外除了道周路上的鞋店大門落地窗碎片一地，貨架也被撞，連門口所停放的機車也受到波及，所幸鞋店沒有人員遭受波及，肇事原因仍待進一步調查與釐清。

彰化縣和美鎮晚間傳出救護車與自小客車碰撞意外，救護車上患者與隊員都無恙，車頭受損。（取自彰化踢爆網）

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