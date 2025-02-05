為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化救護車與自小客車碰撞 自小客衝進鞋店

    彰化縣和美鎮今天晚間傳出救護車與自小客車碰撞意外，自小客車撞進道周路上的鞋店，玻璃碎成一地，駕駛也手部受傷。（取自彰化踢爆網）

    彰化縣和美鎮今天晚間傳出救護車與自小客車碰撞意外，自小客車撞進道周路上的鞋店，玻璃碎成一地，駕駛也手部受傷。（取自彰化踢爆網）

    2025/02/05 22:05

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮今天（5日）晚間傳出救護車與自小客車的碰撞意外，救護車一路鳴笛要送病患前往彰化基督教醫院診治，在愛華路與道周路口與白色自小客車發生碰撞，自小客車失控撞入道周路上的鞋店，落地窗破碎一地，所幸救護車患者與隊員無恙，自小客車駕駛手部受傷，肇事原因仍待進一步調查。

    和美警分局表示，這起意外發生在今天晚間8點多，當時和美消防分隊的救護車執行救護勤務，車上有搭載患者要前往彰基診治，救護車一路鳴笛準備從愛華路左轉道周路，周男（20歲）駕駛自小客車則是行駛在道周路上往北直行，當時號誌為綠燈，兩車發生碰撞，白色自小客車撞進道周路上的鞋店。

    警方指出，救護車上的患者與執勤的消防隊員均無受傷，患者立即由其它救護車接手載送前往彰基，而自小客車的周姓駕則是手部受傷，再由消防局派遣救護車前來執行救護。

    警方表示，這起意外除了道周路上的鞋店大門落地窗碎片一地，貨架也被撞，連門口所停放的機車也受到波及，所幸鞋店沒有人員遭受波及，肇事原因仍待進一步調查與釐清。

    彰化縣和美鎮晚間傳出救護車與自小客車碰撞意外，救護車上患者與隊員都無恙，車頭受損。（取自彰化踢爆網）

    彰化縣和美鎮晚間傳出救護車與自小客車碰撞意外，救護車上患者與隊員都無恙，車頭受損。（取自彰化踢爆網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播