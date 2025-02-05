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    首頁　>　社會

    幫友人抱犬隻上車被咬 蜂窩性組織炎求償獲賠

    黃男幫李女抱愛犬上車，卻被咬傷合併蜂窩性組織炎住院治療，橋頭地院判決李女賠償損失。（記者鮑建信攝）

    黃男幫李女抱愛犬上車，卻被咬傷合併蜂窩性組織炎住院治療，橋頭地院判決李女賠償損失。（記者鮑建信攝）

    2025/02/05 21:55

    〔記者鮑建信／高雄報導〕經營烘焙業黃姓男子幫李姓女友人抱毛小孩上車，卻被咬傷右手後併發蜂窩性組織炎住院治療，要求賠償精神慰撫金等共54萬元，橋頭地院判決李女賠償9萬3千元。

    黃男指出，2021年11月2日下午，他前往高市某大樓李女住處作客後，在住處地下室停車場，受托將她的愛犬抱上車，卻被牠咬傷右手後，返家到附近診所治療，仍然感到不舒服，乃於同月4日至國軍高雄總醫院急診住院，並在9日出院，並醫生診斷為蜂窩性組織炎。

    黃男要求賠償50萬元精神金慰撫金和看護、醫療等費用共54萬3千元。

    李女則說，黃男指控的咬傷他的「肥肥」犬隻，早在同年10月22日死亡。又說，蜂窩性組織炎傷勢，通常無需住院治療，拒絕賠償。

    法官調查，李女傳訊息予黃男說：「肥肥知道你住院在跟你懺悔...她說她知道她錯了」、「可是肥肥那時候是因為生病，牠不是故意咬你的」等內容，確有被咬傷，並據黃男提出診斷證明書等資料，認為李女賠償5萬元精神撫慰金和醫療等費用共9萬3千元比較合理，仍可上訴。

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