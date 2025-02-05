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    彰化情殺》朱女與前男友供詞不一 檢方殺人罪嫌聲押2人

    朱女（左2）經檢方複訊後一臉疲憊走出，右臉眼部還有大片瘀青。（記者陳冠備攝）

    朱女（左2）經檢方複訊後一臉疲憊走出，右臉眼部還有大片瘀青。（記者陳冠備攝）

    2025/02/05 21:28

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉3日發生離奇情殺案，38歲朱女疑遭前男友賴男脅迫復合，同居男友李男挺身保護，卻反遭刺殺，事後朱女未立即協助就醫，還涉嫌一起棄屍，造成李男枉死，彰化地檢署今（5日）晚間對兩人複訊，認為兩人有殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

    兩人複訊至晚間8點半，賴男首先被帶出彰化地檢署法警室，坐上警車，緊接著朱女也被警方帶出，她一臉疲憊，其右臉眼窩附近還留有一片瘀青，疑似曾遭暴力對待，隨後兩人至彰化地院進行羈押庭。

    警方初步調查，賴男（41歲）疑似為了與朱女復合，3日凌晨到朱女住處談判，李男挺身保護，反遭賴男持刀刺進左胸，當場血流如注，但兩人未將李男送醫，當晚還將李男裝進黑色大塑膠袋裡，由賴男載至1.2公里外的排水溝棄屍，翌日一早民眾發現李男屍體報警，警方循線逮捕兩人。

    檢方今日下午返回現場勘驗，晚間對賴男與朱女複訊，兩人對行凶供詞不一，甚至互相指責殺人，檢方訊後認為，賴男、朱女均涉殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

    賴男（右2）涉嫌殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌，檢方訊後聲請羈押禁見。（記者陳冠備攝）

    賴男（右2）涉嫌殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌，檢方訊後聲請羈押禁見。（記者陳冠備攝）

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