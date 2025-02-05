彰化情殺》朱女情路坎坷 暖男挺身保護反遭刺死棄屍

李男（左）為朱女（右）現任男友，事發時為保護朱女，遭凶手持刀刺入左胸，失血過多而亡。（民眾提供）

2025/02/05 20:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉3日發生離奇情殺案，38歲朱女疑遭前男友賴男脅迫復合，同居的52歲李男挺身保護，反遭刺殺而亡，據了解，朱女19歲嫁來台，曾與3名男子生有5子女，去年她與李男交往，以為找到好伴侶，未料發生憾事，其情路坎坷，令人唏噓。

警方初步調查，朱女為躲避賴男（41歲），帶著3名幼小子女到大村租屋並與李男同居，3日凌晨被賴男找上門，要求復合，李男挺身保護，反遭賴男持刀刺進左胸，當場血流如注，朱女疑似在賴男脅迫下無法報警，也無法打119送醫急救，眼睜睜看著李男枉死，事後還協助賴男棄屍。

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據了解，朱女19歲嫁來桃園，與54歲的前夫生下兩名子女後離婚，後來又與越籍男友生下2名男童，現年7歲及5歲，分手後再與賴男交往，3年前生下1名女童，後來因故分手，帶著3名子女搬到彰化大村，但朱女為了照顧小孩，無法外出工作，只能靠著兒少補助以及救濟維生，生活相當困苦，還一度無法負擔水電費，被斷水斷電，每天只能洗冷水澡。

直到去年認識死者李男，朱女生活才有喘息，未料賴男不甘分手，多次要求復合，案發前兩天，就曾跑到朱女住處大鬧，甚至動手毆打，朱女因此向轄區警方申請家暴保護令，但賴男無視法令，上門找朱女，後來與李發生爭執，因此爆發殺機。

朱女房東表示，李男相當照顧朱女，曾提及朱女遭男毆打一事，未此感到忿忿不平，事發後發現，李男平日都會傳早安圖跟她問候，卻連續2天未傳，覺得有異，因此到租屋處查看，卻被朱女推開說「不要進去」，認為事有蹊蹺決定報警。

彰化地檢署指出，晚間檢方對賴男與朱女進行復訊，目前全案朝殺人、遺棄屍體、湮滅證據、違反家暴令等方向偵辦。

李男被殺後，遭棄屍1.2公里外的排水溝。（記者陳冠備攝）

彰化縣大村鄉一處民宅3日凌晨發生凶殺案，5日下午，檢方會同警方鑑識科到現場勘驗。（記者陳冠備攝）

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