獨家》竹聯幫主「么么」黃少岑3/6出殯 繼任幫主有雜音未定

竹聯幫主「么么」黃少岑4日因病逝世，預計3月6日出殯。（資料照）

2025/02/05 19:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕75歲的竹聯幫主「么么」黃少岑4日因病逝世，目前牌位置放在北市慈恩園，遺體則暫厝冰存二殯「萬善堂」葬儀社，預計於3月6日出殯。

據了解，竹聯幫為鄭重操辦各項喪葬事宜，目前正和北市中山區大直的某地主接洽，希望屆時能租借場地用作為靈堂和出殯用。仍在協商中。

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據了解，竹聯幫為免屆時喪葬事宜進退失據，也同時將二殯最大的「景明廳」，作為備選之用。

據了解，至於未來是誰繼任幫主，目前竹聯幫內部尚有諸多雜音。因此，屆時主持黃少岑葬禮的主任委員，不一定代表就是未來竹聯幫幫主的接任者。

此外，台北市警局表態，不希望黃少岑的葬禮在台北市舉辦，但在死者為大的前題下，警方並無他法，現指派信義分局設置與竹聯幫接觸的「窗口」，密切注意各事項的發展進程。

黃少岑遺體冰存於大安區萬善堂，並在今（5日）下午1時30分移靈至慈恩園生命會館。同時透過特定管道找尋在北市的適宜出殯式場。

據了解，由於黃少岑生前喜歡熱鬧，所以幫內大老均屬意在北市辦，引起北市警方的緊張和注意。

目前北市警與大安分局循管道制約前往致意的黑幫成員，務求黑幫不得以致意、捻香名義，鋪張高調宣揚黑幫組織旗幟、標語、花圈花籃等等。

另外為避免節外生枝，警方也加強防制治安事故發生，由六張派出所於即日起於慈恩園管理處設臨時巡簽表，加派巡邏警力巡簽守望，並隨時派遣便衣警力安全維護。

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