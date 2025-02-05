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    竹北虐童教練交保 當庭討價還價被法官痛斥「在搞什麼？」

    對於涉虐童的2名葉姓教練，新竹地院法官諭知2人分別以100萬元及300萬元交保並限制住居。（記者廖雪茹攝）

    對於涉虐童的2名葉姓教練，新竹地院法官諭知2人分別以100萬元及300萬元交保並限制住居。（記者廖雪茹攝）

    2025/02/05 19:37

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市某健身房葉姓負責人兼教練及另名葉姓教練，涉嫌凌虐一對不到6歲的小姊弟，新竹地檢署今（5日）偵查終結提起公訴移審，新竹地院法官諭知2人分別以100萬元及300萬元交保；沒想到其中被300萬元交保的葉男，當庭向法官討價還價，甚至端出手抄心經試圖博取法官同情，盼降為200萬元，但其惡行已令法官氣到痛斥：「在搞什麼？」最終仍堅持交保金300萬元。

    新竹地署檢察官陳芊伃指揮新竹縣政府警察局竹北分局，偵辦此案。檢警調查，葉姓2名教練去年8月受同事委託協助照顧小姊弟，沒想到在8月至10月間，多次假借管教之名，命令小姊弟罰站、暴力毆打或要求小姊弟以雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在階梯或地板上的平板支撐方式，反覆虐待、折磨，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽。

    檢察官痛批2嫌「以孩童為洩憤取樂工具，手段殘忍、情節惡劣，令人髮指」，連同也曾參與的鍾姓教練，以犯傷害、強制、剝奪行動自由等案件對3人提起公訴，今天移請新竹地院審理，並建請法官對惡性重大的2名葉姓教練從重量刑，以儆效尤！

    今日下午葉姓2名教練移審新竹地院，翻看到小姊弟遍體鱗傷的悽慘照片，法官相當不捨，開口就問：「看照片這麼慘，你們是怎麼打的？」葉男坦承自己也打到手瘀青。法官直言葉男諸多行為均可能構成凌虐、妨害幼童發育，還請辯護人查閱最高法院判決。

    法官最後諭知經營4家健身房的葉姓負責人兼教練300萬元交保並限制住居，另名葉姓教練100萬元交保限制住居。辯護人現場與法官討價還價，盼經營健身房兼教練的葉男以200萬元交保，讓家屬有機會籌到錢；但法官認為葉男平時曾在網路炫富，此刻卻喊沒錢，反覆施虐還試圖滅證，堅持300萬元交保並限制住居。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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