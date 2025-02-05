基隆貨車駕駛跨越雙黃線超車 害7旬女騎士摔車喪命

基隆王男為超越7旬婦人的機車，違規跨越雙黃線撞及婦人機車，致婦人摔車傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

2025/02/05 19:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子駕車行經基隆市八德路時，超車時不慎撞及方婦的機車，致方婦摔車頭部重創，傷重不治。基隆地院認為，王男超車時，違規跨越禁止超車的雙黃線，又未與方婦的機車保持安全車距，是事故肇事主因，依過失致死罪判王男6月徒刑，得易科18萬元罰金。

判決指出，王姓男子前年3月31日下午1時20分駕駛自用小貨車，沿基隆市七堵區八德路往麥金路方向行駛，為超車前方76歲方姓婦人的機車，未與方的機車保持安全車距，撞到方婦的機車，致方婦摔車受有創傷性蜘蛛膜下出血、創傷性硬腦膜下出血併腦腫、氣顱及左側第3至第8肋骨骨折，急救11日後仍傷重不治。

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案發後，警方到場採證、與扣得小貨車上行車紀錄器，佐證王男違規跨越雙黃線，又未與方婦的機車保持安全距離為肇事主因，檢方遂將王依過失致死罪嫌起訴。法院審理時，王男坦承犯行，法官認為，王男為了超越方婦的機車，違規跨越禁止超車的雙黃線，過失甚明，方也因整起事故傷重死亡，王的過失行為與方婦死亡具有相當因果關係，依過失致死罪判王男6月徒刑，得易科18萬元罰金。

基隆王男為超越7旬婦人的機車，違規跨越雙黃線撞及婦人機車，致婦人摔車傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

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