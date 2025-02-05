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    首頁　>　社會

    吳靜怡控參加罷免遭警跟蹤 信義分局長自請處分

    吳靜怡指控遭警方跟蹤，台北市警局信義分局分局長李憲蒼親上火線說明。（記者邱俊福翻攝）

    吳靜怡指控遭警方跟蹤，台北市警局信義分局分局長李憲蒼親上火線說明。（記者邱俊福翻攝）

    2025/02/05 19:11

    〔記者邱俊福／台北報導〕政治評論員吳靜怡指控，參加罷免立委徐巧芯團體活動遭警方跟蹤，內政部長劉世芳今天指信義分局執法過當，要求台北市政府或台北市警局對外說明。信義分局長李憲蒼親上火線說，是為避免意見不同團體發生衝突，規劃員警隨行保護，確保安全，但下達指令未臻明確，也未妥適說明造成民眾誤解，確有疏失之處，已自請處分，並將確實檢討改進。

    李憲蒼說，罷免立委徐巧芯團體向分局申准於本月1日9時至12時在松山慈惠堂山下的福德路251巷舉辦活動，適逢立委徐巧芯及其支持者，於12時前往松山慈惠堂參拜。期間，11時30分許，有大批立委徐巧芯的支持者到場聲援，遂要求現場員警著制服及騎乘警用機車，分批隨行保護罷免團體離開。

    分局執行集會安全維護，為避免意見不同團體發生衝突，視狀況規劃員警隨行保護，確保安全，並以隨行至民眾搭上大眾捷運或開車離轄為止；當日有2批民眾搭車離開後即結束保護，而擔服隨行吳靜怡的員警，因吳持續於信義區繞行，亦未收到收勤指示，遂持續執行67分鐘，招致誤會。

    李憲蒼說明，勤務作為皆自己下令，沒有其他長官下達指令，自己負完全責任。警察為公務人員依法行政，確保各項集會活動的安全，避免衝突是天職，且全年沒假日的執行各項治安維護工作，希望外界能多加體諒與支持。

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