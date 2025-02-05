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    保全遇攔查被搜出大批毒品還想賄賂 警一句話讓他閉嘴

    洪男今晨行經新北市中和區被巡邏警方攔下，搜出依托咪酯原液、上百包毒咖啡包等違禁品，但他還企圖包紅包賄賂員警，警方斷然拒絕回「我是中華民國警察！」。（記者陸運鋒翻攝）

    洪男今晨行經新北市中和區被巡邏警方攔下，搜出依托咪酯原液、上百包毒咖啡包等違禁品，但他還企圖包紅包賄賂員警，警方斷然拒絕回「我是中華民國警察！」。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/02/05 18:59

    〔記者陸運鋒／新北報導〕洪姓男子今天凌晨駕駛自小客車，行經新北市中和區時形跡可疑被巡邏警方攔下，並搜出依托咪酯原液、上百包毒咖啡包等違禁物品，而洪男眼見東窗事發，還企圖包紅包賄賂員警，警方斷然拒絕回「我是中華民國警察！」，並將其痛斥後帶回偵辦。

    中和警分局調查，從事保全工作37歲洪嫌今天凌晨1時許，駕駛轎車從中和區景平路一處工地開出後，隨即被巡邏警方發現形跡可疑攔下。

    盤查過程中，洪嫌神情緊張支吾其詞，警方隨後在副駕駛座下方，發現不明液體1罐及多個空菸彈，洪嫌坦承是依托咪酯原液，經搜索後，又再車內查獲毒咖啡111包、電子煙油、電子磅秤及毒品吸食器等違禁品。

    許嫌見紙包不住火，竟向員警說「能不能通融一下或包個紅包」，警方拒絕回「要商量甚麼？我是中華民國警察！」，將其痛斥一頓後帶回派出所偵辦；警詢時，許嫌稱毒品是不熟識友人所寄放，當時剛下班準備回家，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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    警方在洪嫌車內搜出依托咪酯原液、毒咖啡111包、電子煙油、電子磅秤及毒品吸食器等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在洪嫌車內搜出依托咪酯原液、毒咖啡111包、電子煙油、電子磅秤及毒品吸食器等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

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