台中阿伯寒夜綠川盥洗凍僵 雙警急跳冰冷河水搶救

阿伯寒夜受困綠川，員警涉水搶救。（警方提供）

2025/02/05 18:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓阿伯前天凌晨不顧低溫，跑到中區綠川裡盥洗，結果疑凍僵上不了岸受困，只見他因虛脫不斷搖晃，隨時可能失足跌入湍急水流，兩名員警獲報迅速趕赴現場，不畏寒風刺骨奮不顧身跳入冰冷河水，涉水將他救起，為民服務的無畏精神，讓在場屏息關注民眾也動容。

據了解，70歲賴男當時精神不濟，無法清楚對談，且因體力不支無法自行脫困，第一分局繼中所員警陳勝煒、李冠霆迅速趕赴現場時，只見賴男雙腿顫抖、意識恍惚眼神渙散，彷彿隨時會跌入水中，因時間緊迫，兩名警員顧不得當下低溫，迅速翻越護欄毫不猶豫跳入刺骨的河水。

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當時冰水瞬間浸透衣物，寒意直竄全身，兩警深吸一口氣仍涉水靠近沒有絲毫退縮，眼看賴男體力不支，員警一左一右迅速扶住，緊緊抓住手臂努力將他向岸邊帶去，「撐住！我們帶你上去！」警員語氣堅定，賴男似乎意識到獲救，嘴唇微微顫動，卻說不出話。

最後兩名員警合力將賴男抬上岸，旁人見狀急忙上前協助，攤開外套為他禦寒，而賴男被救起後，全身濕透、嘴唇發紫，渾身顫抖，神智依舊迷糊且有失溫狀況，員警立即通報119將他送醫，所幸經過緊急搶救並無生命危險。

第一分局長尤啟南表示，警方除維護治安，也積極協助弱勢族群，防止意外發生，提醒市民冬季氣溫驟降，應多關心身邊長者與行動不便者，若發現需要幫助的人，應立即通報警方或社會福利單位，攜手守護社會安全網，警方將持續秉持「視民如親」精神，提供即時救援服務，守護市民生命安全。

員警將阿伯帶上岸。（警方提供）

員警將阿伯帶上岸。（警方提供）

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