台中宮廟誆有清朝古董、錢幣 信徒匯出700萬才知攏是假

台中江姓男子和同夥，謊稱有價值連城的清朝古物、錢幣，先後向翁姓男子借款700多萬，事後發現全是贗品，法院判江男要全數歸還。（記者陳建志攝）

2025/02/05 17:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名翁姓男子，在友人介紹下前往江男成立的宮廟參拜，江男得知翁男信奉觀世音菩薩，佯稱觀世音菩薩跟在他身旁要建廟，向他借150萬元，並和林男、曾男，表示會拿價值連城的清朝有價債券、黃金、古董、古錢幣，讓翁男信以為真陸續支付共700多萬的現金和旅費，事後鑑定發現古物都是贗品報案提告，台中地院判江男、林男連帶賠償700萬7675元。

判決指出，江姓男子在台中成立一間宮廟，約有信徒約3、40人，其中信徒稱為「元子」，林姓男子是江男的信徒，翁男因樂於布施，多年來持續對宗教團體進行捐贈，2017年透過黃姓友人介紹認識江男。

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江男向翁男謊稱，道場信奉地母娘娘，奉地母娘娘指示需到6個國家辦理渡靈活動，不過還缺150萬元旅費，若翁男願意協助借款，江男願把自己在中國所擁有，國民政府時期遺留的庫房、有價債券、黃金、古董、古錢幣等價值幾千億美金物品，給予翁30倍的酬庸利潤。

林姓男子也附和，拿出裝有債券、金幣、美元券等物品的債券木箱，曾姓男子也配合拿出一包塑膠袋，並稱裡面裝有4、50張清朝、袁世凱時期及國民政府時期的古錢及紙鈔，表示這些東西價值連城，不過因此次與江男初次見面，翁男拒絕。

2018年2月，翁男再度應黃姓友人邀請前往道場，江男得知翁男信奉觀世音菩薩，佯稱觀世音菩薩跟隨在他身旁，需要建廟，向他借款150萬，並以之前的話術，表示會給翁40倍的酬庸利潤，翁男因此先給付150萬給江男，之後又分兩次匯款480萬、60萬，並支付旅費10萬7675元，合計給付700萬7675元。

因翁男事後遲未拿到江男承諾的報酬，且給他的債券、紙鈔、古幣等件，鑑定後皆屬贗品，因此對江男提告，並要求林男連帶賠償。

台中地院法官審理，依據翁男提出的匯款單、古錢紙鈔照片、兩造間對話音檔譯文、承諾書、對話紀錄、亞洲錢幣鑑定中心收件的鑑定結論等，認定江男等人以宗教名義對翁男施以詐術，判決江男和林男須連帶賠償翁男700萬7675元，可上訴。

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