假出金集團詐民眾2億血汗錢 6嫌起訴求刑

新北地檢署。（資料照）

2025/02/05 17:37

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署查獲有詐欺集團，涉以假投資話術引誘民眾投資，再以假出金手法（即初期給予小額假獲利），讓民眾誤以為投資標的真有獲利，進而投入大筆資金，損失慘重，經查，被害者人數近70名，財損約2億餘元，新北地檢署今依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財、詐欺犯罪危害防制條例等，起訴吳姓幹部及假出金車手共6人，並分別求處3年3月至5年2月不等徒刑。

新北地檢署為貫徹行政院所頒定的「新世代打擊詐欺行動綱領」，依法務部、高檢署指示，成立「預警中心」，結合轄內司法警察單位、金融機構，以強化預防、查緝等相關作為。

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去年9月16日，新北檢接獲通報有異常臨櫃匯款情形，當日立即分由主任檢察官劉文瀚指揮新北市刑大，逮捕李姓出金車手並聲押禁見獲准，再於9月19日、11月14日、11月28日、12月19日執行多次搜索、拘提行動，成功將吳姓幹部等4人聲押禁見獲准。

檢警深入追查發現，該詐團自去年起利用臉書、Line等通訊軟體投放廣告，假冒知名投資公司、名人或投資專家，以高報酬率等話術引誘投資股票，為取信被害者，他們初期還會派車手匯款數千元至數十萬元不等到被害者帳戶，讓他們以為真有獲利，進而投入大筆款項，全案總計被害人近70人，詐騙金額達2億餘元。

檢方今依違反「組織犯罪防制條例」參與犯罪組織、刑法三人以上共同犯詐欺取財、「詐欺犯罪危害防制條例」特殊加重詐欺取財等罪嫌起訴吳男等6人，並以他們造成被害人受有鉅額財產損害，致生經濟生活困頓及身心痛苦，且均未與被害人和解，建請法院量處3年3月至5年2月不等徒刑。

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