彰化情殺案意外揭發原因曝！ 3童餓哭聲驚醒鄰居 上門目擊屍體躺地

彰化縣大村鄉一處民宅3日凌晨發生兇殺案，5日下午，檢方會同警方鑑識科到命案現場進行勘驗。（記者陳冠備攝）

2025/02/05 17:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉一處民宅3日凌晨兇殺案出現新案情，賴姓男子想跟朱女（原越南藉現歸化台灣）復合，卻殘忍殺害朱女現任男友李男，事發後兩人未報警，還一同協議如何棄屍，直到朱女的3名年幼子女因肚子餓哭聲驚醒鄰居，上門拿食物時才發現「有人躺在地上」一動也不動，感到發毛並報警，才意外揭發這起兇殺案。

據了解，賴男（41歲）朱女（38歲）育有一子，但賴男常對朱女動手因此分手，不過賴男仍想尋求復合，3日凌晨，賴男來找朱女，李男（52歲）見狀阻擋，賴男卻趁機拿刀刺殺李男左胸，李男流血過多不支倒地，朱女見狀未送醫急救，幾乎眼睜睜看李男流血過多死亡，3日晚間，賴男將李男屍體裝進大型黑色垃圾袋，正巧被鄰居發現，兩人仍裝若無其事，鄰居發現屋內狀況有異，趕緊通知其房東並報警。

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目擊鄰居表示，3日凌晨已經入眠，未聽到行凶哀號聲，3日中午聽到朱女與人爭執聲，還勸他們不要吵，半小時後，朱女的3個小孩跑來說「肚子很餓」，也說「媽媽不在，叔叔也不在」於是先拿餅乾給他們裹腹，當時在朱女家門口，隱約看到一男子躺在地板上，但當時未多想。

目擊鄰居說，到了晚上，她準備再拿餅乾給小孩時，卻遭朱女推出家門，還說「要搬東西怕撞到，要她不要靠近」等語，又沒多久看見賴男從屋內扛著一個黑色大塑膠袋，放在機車前踏板後就揚長而去，其行徑詭異，令她回想中午發現的事，頓時覺得「毛毛的」，於是趕緊通報房東並報警才揭開這起殺人案。

警方指出，4日早上接獲大村、花壇交界的班鳩路旁排水，有一具男屍，岸上還有大片血漬，同時掌握賴、朱兩人涉有重嫌，立即到其住處，發現屋內有血跡，詢問兩人李男位在何處卻支吾不清，且對案情避重就輕，當場將兩人逮捕，依殺人罪嫌法辦。

彰化地檢署今日下午返回現場勘驗，屋外可見多處血跡，隨後前往殯儀館相驗，下午檢方對賴男與朱女進行復訊，檢方指出，目前全案朝殺人、遺棄屍體、湮滅證據、違反家暴令等方向偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

李男（左）為朱女（右）現任男友，事發時為保護朱女，不慎遭兇手持刀刺入左胸，朱女卻未及時送醫，導致失血過多而亡。（民眾提供）

朱女住處外有大片血跡（左下角），疑似李男被棄屍時留下。（記者陳冠備攝）

李男遭棄屍的排水溝岸上，留有大片血漬。（民眾提供）

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