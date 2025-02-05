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    女大生痴戀帥氣教師 寄「示愛」電郵、跟蹤守候6年…下場曝

    女大生痴戀帥哥教師，以寄發電郵示愛、跟蹤騷擾等行為達6年之久，高等法院判她拘役40天，得易科罰金4萬元確定。（記者楊國文攝）

    女大生痴戀帥哥教師，以寄發電郵示愛、跟蹤騷擾等行為達6年之久，高等法院判她拘役40天，得易科罰金4萬元確定。（記者楊國文攝）

    2025/02/05 16:30

    〔記者楊國文／台北報導〕北部某私立大學女大生愛慕帥氣男教師，以寄發「每天醒來，大腦就要先播一遍你的名字」等內容的電郵、跟蹤守候等方式示愛，雖遭明確拒絕，仍持縱騷擾長達6年；高等法院依跟蹤騷擾防制法的「跟蹤騷擾罪」判女大生拘役40天，得易科罰金4萬元確定。

    判決指出，女大生於2017年就讀某私立大學期間，對外型俊俏的授課男教師產生愛慕之意，同年11月起，一再寄電郵給男教師稱「每天我醒來，大腦就要先播一遍你的名字」、「夢裡妳對我笑得很開心」等示愛內容，均遭男教師拒絕，明確回答無意和她發展師生戀關係。

    女大生不死心，仍持續表達愛意，寄發「我真的不想打擾你，我很努力克制自己了」等郵件給男教師，男教師無奈，只好封鎖她的電郵，並報請校方處理。

    2018年9月間，女大生因故辦理休學，但對男教師仍無法忘懷，持續發電郵至男教師信箱，或透過大學網路平台對男教師留言表達愛意，甚至到他任教的教室外逗留守候。

    2023年10月21日晚上9時，女大生又到男教師任教的工作場所逗留、守候，同月22日起連續多日寄電郵給男教師，表達其愛意未獲他理會的痛苦心情。

    男教師認為女大生對他跟蹤、騷擾行為，已嚴重影響他的生活，依據2023年6月立法通過施行的跟蹤騷擾防制法第18條「跟蹤騷擾罪」提告。台北地檢署起訴女大生。

    台北地院審理時，女大生坦承寄郵件示愛，但否認有任何跟蹤騷擾犯行，並稱「最早時候上老師的課時，老師都會朝我這看」。

    不過，法官審理認為，男教師自2017年即無意接受女大生的愛意，並將她的電郵封鎖，但女大生不予理會，仍對男教師持續騷擾、跟蹤等行為持續達6年之久，依跟蹤騷擾罪，判女大生拘役50天，得易科罰金5萬元。

    女大生認為量刑過重，上訴高等法院改口坦承犯行，稱因會錯意，不清楚男教師已拒絕其愛意，並向男教師道歉，不過，男教師拒絕接受道歉。高院認定女大生已認罪，犯後態度尚可，改判拘役40天，可易科罰金4萬元確定。

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