洗錢教父涂誠文列調查局外逃通緝犯名單 檢舉獎金最高50萬

被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文。（取自調查局外逃通緝犯查詢系統）

2025/02/05 16:37

〔記者王定傳／台北報導〕被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，利用揚盛集團建構規模罕見龐大的洗錢、地下匯兌兼賭博王國，洗錢金額高達2476億元、不法所得33億元，台北地檢署去年底將揚盛登記負責人李勁寬、「虛幣女神」張于庭等27人起訴，首腦涂誠文潛逃出境通緝中，調查局今年2月5日已將涂誠文列為「外逃通緝犯」名單。

根據調查局外逃通緝犯查詢系統，涂誠文因涉詐欺等案，而被北檢通緝，檢方通緝時間在去年12月30日，而他可能潛逃時間約在2023年11月間；另根據「調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點」，只要提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案者，調查局陳報法務部核定獎金，依涂所涉罪名估算，檢舉獎金約為35萬至50萬元。

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檢方查出，涂誠文成立揚盛公司，並從2020年起，為200多家網路賭博或地下匯兌業者，提供金流的代收、代付等洗錢作業，從中抽取千分之4至7不等手續費謀利，並利用睿森銀樓等水房據點收現金。

檢方調查，該集團還規劃「第三方金流渠道」，利用揚盛公司等名義，申辦超商條碼、線上信用卡、銀行虛擬帳號或第三方支付等，為網路賭博及地下匯兌業者收取金流、協助出金給賭客等。該集團為處理大量的加密貨幣USDT幣流，由張于庭擔任營運長的畢竟公司成立Bitgin交易所，協助互沖交易，以及使用USDT幣為多個博弈集團洗錢。

檢方並查出，揚盛集團與中國、菲律賓賭場業者合作，經營以中國民眾為主要客戶的網路賭博平台，利用跨國經營模式轉移賭金和製造斷點；另集團旗下的幽默公司，以不實外銷遊戲點數卡名義申請零稅率交易退稅，逃漏稅2億9千多萬元。

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