線西塑膠工廠大火狂燒近50小時撲滅了 下風處鹿港臭翻快崩潰

彰化線西塑膠工廠大火撲滅，現場堆放塑膠原料又多又高，出動挖工機開挖處理殘火，防止悶燒。（民眾提供）

2025/02/05 16:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣許多鹿港鎮民今天（5日）一早持續聞到異味，不斷上網或打電話詢問哪裡在燒塑膠？對此，消防局說，線西塑膠工廠2月3日大火，現場堆放大量塑膠原料，歷經近50小時，今天上午撲滅，處理殘火中，出動5部挖土機開挖才能射水降溫，建議下風處線西鄉與鹿港鎮鄉親減少外出，做好防護措施。

彰化縣第一消防大隊副大隊長吳哲佑說，線西鄉塑膠工廠3日上午8點左右失火，工廠占地600多坪，塑膠原料堆放平均4、5公尺高，最高還到6公尺，火勢一發不可收拾，冒出大量濃煙，出動消防約133人次、義消約78人次共200多人次，花了足足2天，今天上午將近10點才撲滅火勢。

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吳哲佑指出，現場堆放塑膠原料又高又多，擔心底層塑膠高溫悶燒復燃，出動5台挖土機開挖，再射水降溫，殘火處理預計持續到明天，消防人員會持續在現場警戒與處理。

鹿港消防分隊分隊長楊勝明說，殘火處理還是會有煙飄出來，鹿港位於線西火災下風處，目前風向是北北東風，許多民眾一再反映在鹿港聞到塑膠味，建議鹿港鄉親減少外出，緊閉門窗、佩戴口罩。

彰化線西塑膠工廠大火撲滅，出動挖工機開挖處理殘火。（民眾提供）

挖土機一邊開挖，消防人員一邊射水降溫。（民眾提供）

彰化線西塑膠工廠在2月3日大火，濃煙驚人。（資料照，民眾提供）

彰化線西塑膠工廠大火濃煙駭人。（資料照，彰化縣消防局提供）

彰化線西塑膠工廠在2月3日發生大火，環保局呼籲下風處的線西、鹿港居民做好防護措施。（彰化縣環保局提供）

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