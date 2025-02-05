女老師與牙醫師上床4次辯遭性侵 妻氣炸提告獲判賠40萬

台中一名女老師和牙醫師發生婚外情，兩人還發生4次性關係，元配提告求償，法院判賠40萬元。（記者陳建志攝）

2025/02/05 17:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名牙醫人夫，2022年在交友軟體認識一名女老師，女老師找他拔智齒後，兩人發生4次關係，還互傳訊息「美女在旁邊，勃起很正常」、「半小時前才說自己不是色狼」、「結果躺下就不行了」，牙醫師原配發現後對她提告求償100萬元，女老師雖辯稱不知道他有配偶，並稱是被性侵，不是合意性交，但法官認為她早知道牙醫師有配偶，判賠原配40萬元，可上訴。

牙醫師的太太指控，自己和先生2012年結婚，至今婚姻仍持續，但2022年女老師透過交友軟體認識先生，明知他有配偶仍和他一起看電影、吃飯、運動，還經常用LINE私訊至半夜，甚至趁前往先生的牙醫診所就診後，同處一室並發生性行為，還要求先生和她離婚，讓她精神極度痛苦，提告要求100萬元的精神撫慰金。

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女老師則表示，自己是透過交友軟體認識牙醫師，當時他感情狀態顯示為「未婚」，且聊天過程中都以「前妻」稱呼妻子，並稱自己「未婚妻」，還曾拿出配偶欄空白的身分證給她看，證實自己單身未婚。自己2022年4月7日前往牙醫師執業的診所洗牙，對方告知牙齒有「深咬」狀況，應先拔除智齒再進行後續治療，自己擔心缺牙陸續前往診所看診。

女老師表示，同年7月4日、12日、27日和8月21日，牙醫師趁自己拔智齒傷口疼痛不堪時，以時間太晚應先至旅館休息再離去，在旅館趁她傷口疼痛，且麻藥未完全退去極度疲憊而無力反抗時，性侵得逞。自己因擔心中斷治療將使牙周病惡化導致缺牙後果，才沒反抗，並非與他合意性交。

強調之後因身心無法負荷，改至其他醫院治療，並封鎖刪除牙醫師所有聯繫方式，牙醫師卻再以數種通訊軟體、站哨守候等方式騷擾她，造成她心生懼怕驚嚇，自己是直到牙醫師原配提告，才知道他有配偶，強調也是受害者，並無侵害原配的配偶權。

法院發現，兩人性行為後，女老師曾傳訊息問「那現在你的心目中，我們現在是什麼關係」，牙醫師回覆「還沒登記的老婆=未婚妻」，後來又傳送「美女在旁邊，勃起很正常」，女老師也曾回「半小時前才說自己不是色狼」、「結果躺下就不行了」。

台中地院法官審理發現，女老師提告牙醫師性侵，經審理已不起訴，且當天是女老師開車載牙醫師到旅館，女老師還主動出示證件給旅館登記，兩人發生性行為後，仍持續有親暱的調情對話，認定是合意性交，且從兩人對話中，發現女老師在同年7月1日，就已察覺牙醫師是有配偶的人，但後來仍和他發生性行為，因此侵害配偶權明確，經審酌雙方身分、經濟狀況，判決應賠40萬元為適當，可上訴。

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