埔里傳1死工安意外！ 監工被怪手挖斗擊胸身亡

消防救護人員在救護車上，持續以機器對陳男進行壓胸急救。（南投縣消防局提供）

2025/02/05 15:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮今天驚傳1死工安意外！67歲陳姓工地監工疑似接到電話後，邊走邊講，誤闖作業工區，而挖土機工人也沒有注意有人走過來，持續操作怪手，挖斗不偏不倚擊中陳男胸部，當場失去生命徵象，消防救護人員到場後立即進行AED電擊，送醫途中持續壓胸，惟送醫後仍宣告不治。

這起工地的工安意外發生在上午10點多，位在埔里鎮水泉路的一處工地，67歲陳姓監工疑似接到一通電話，當時邊走邊講電話，可能太專注在講電話，沒有觀看前面景況，不小心走到工區，而正在操作怪手的工人也未注意看周邊的動態，怪手的挖斗就正好撞擊到陳姓監工的胸部，陳男當場倒地並失去呼吸心跳。

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工地人員馬上打119求救，消防救護人員趕至，先為陳男進行AED電擊，而陳男送上救護車後也持續壓胸到埔里基督教醫院，醫院接手急救但陳男仍因傷重宣告不治。

南投縣府社勞局表示，該起工安意外死者是承攬更換鐵皮工程的雇主兼監工，今天雇用一名員工一起工作，陳姓男子未投保職災保險，意外發生後處理員警有幫忙通報職安中心，不過依照職安法規定，雇主職災不屬該法規定的職災案，是可以不用通報職安中心。

67歲陳姓監工被怪手挖斗擊中胸部，當場即失去呼吸心跳，消防救護人員AED電擊後，準備送上救護車。（南投縣消防局提供）

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