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    3空軍軍士官成共諜 洩密漢光演習機密起訴

    調查局聯手國防部政治作戰局、軍事安全總隊等單位再度破獲共諜案。（資料照）

    調查局聯手國防部政治作戰局、軍事安全總隊等單位再度破獲共諜案。（資料照）

    2025/02/05 16:04

    〔記者王定傳／台北報導〕男子黃琮壹遭中共情治人員吸收，在台開設地下錢莊，向缺錢花用的現役軍人放款，以要求他們提供機密資訊，台北地檢署查出，黃涉吸收負責總統府衛戍任務的憲兵「211營」3名士官及國防部資通電軍指揮部1名士兵，去年才將這4人起訴，黃男則通緝中；經高雄高分檢指揮調查局等單位持續調查，發現黃以相同手法吸收1名空軍軍官及2名士官，要他們要求洩漏、交付漢光演習等國軍機密資訊，本週一依違反國安法、刑法外患罪及國家機密保護法等罪嫌起訴3名現役軍士官及黃男的胞妹。

    檢調調查，黃琮壹自2019年開始，受中國情治人員王志勇（綽號「勇哥」，福建省晉江市金井鎮人）指示，在台以開設地下錢莊為幌，針對現役軍人經營放貸業務，利用網路廣告刻意接觸缺錢的軍士官，予以放款，等對方無力還款，就要他們提供軍方消息抵償，並給予工作獎金，由於業務量大，黃還請任職金融機構的妹妹居間轉匯不法報酬。

    其中，時任211營中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，因缺錢花用，以手機翻拍任職單位內勤務安排等秘密文書後，轉傳給中共情工人員；台北地檢署去年12月才將這4人起訴。

    調查局與國防部政治作戰局、軍事安全總隊協力合作，掌握多名國軍現役軍官、士官遭吸收加入組織，並共同洩漏、交付機密資料，為即時遏止機密外洩，先後報請橋頭地檢署檢察官盧惠珍、高雄高分檢檢察官洪瑞芬指揮偵辦，自2023年12月至去年9月間起陸續執行3波搜索行動，總計搜索41處所。

    檢調查出，黃以相同手法吸收1名空軍陳姓上尉軍官及1名陳姓上士及駐守雷達站的胡姓上士，以免除債務及給予工作獎金為誘，吸收這些人加入組織，洩漏軍中情資並交付境外敵對勢力；高雄高分檢於2月3日偵結起訴這3名軍士官及黃男胞妹共4人。

    調查局表示，中共傾其國家機制及龐大資金，以其派遣人員指導國人在台以經營私人放貸業務做為掩護，接觸物色財務不良而有借貸需求的現役軍人，等放貸後以債務約束及要脅向服役單位告發等方式，逐步誘吸軍人配合於營內進行蒐情、滲透作為，對我國家安全造成嚴重威脅。調查局將持續與各國安團隊密切合作，防制中共對台蒐情與滲透，維護國家安全利益。

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