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    投資虧300萬律師可幫忙追回？ 老婦險落入詐團圈套

    警方向婦人勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    警方向婦人勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/05 14:35

    〔記者王冠仁／台北報導〕7旬黃姓老婦接到一通電話，對方聲稱是馬來西亞的律師，還說黃婦的妹妹投資失利300多萬元，可幫忙討回來。她信以為真，也沒跟妹妹查證，不久就去郵局打算匯3萬元給對方當「律師費」。幸虧行員察覺異狀報警，警方及時攔阻，以免她落入詐騙集團圈套。

    北市警士林分局今天發布新聞稿，公布這起詐騙手法，同時也呼籲民眾，近年來詐欺案件層出不窮，稍有不慎就會落入詐騙集團的話術陷阱。警方也持續與金融機構密切的合作，執行關懷提問以發揮預防犯罪的功效。如有任何詐騙相關的疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。

    警方調查，住在台北市士林區的黃姓婦人，在家中接到一通陌生電話，對方劈頭就說自己是馬來西亞的律師，還說黃婦的妹妹先前因為投資失利，大虧300多萬元，但自己有辦法可以幫忙討回來，只要黃婦匯錢到指定戶頭當律師費。

    黃婦聽到妹妹虧錢，嚇得六神無主，隨即就跑到郵局，打算匯錢到對方指定的戶頭。但行員詢問她匯款用途，察覺有異，立刻通報警方。

    轄區員警趕到後，發現黃婦遇上詐騙集團慣用的行騙話術，立刻向她耐心勸說，還要她向妹妹求證，她這才發現自己上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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