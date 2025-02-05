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    檢調搗破地下錢莊淪中國滲透據點 3軍人起訴1士官收押禁見

    高雄高分檢。（資料照）

    高雄高分檢。（資料照）

    2025/02/05 14:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄高分檢偵辦共諜案，搗破以在逃黃男為首的地下錢莊淪為中國滲透據點，利用網路廣告鎖定現役軍人借貸，誘使國軍官兵交付漢光演習等國軍機密。全案偵查終結，依觸犯國家安全法、刑法外患罪等罪嫌，起訴在逃黃男胞妹黃女與胡姓等3名現役軍人，其中黃女和胡姓空軍士官收押禁見。

    高雄高分檢表示，主嫌黃姓男子在逃，另案發佈通緝中，自108年間起，受到中國派遣人員王志勇（綽號「勇哥」，為福建省晉江市金井鎮人）指示，在台以開設地下錢莊為幌，針對現役軍人經營放貸業務，利用網際網路資訊廣告，刻意接觸需款孔急的軍、士官，藉由代為免除賭債，並給予工作獎金，誘使國軍官兵刺蒐、交付漢光演習等國軍機密。

    經國防部政治作戰局、法務部調查局國家安全維護工作站暨高雄市調查處等掌握情資，報請橋頭地檢署及高雄高分檢指揮偵辦，自112年12月至113年9月間陸續搜索多達41處所，查獲黃男胞妹黃女及胡姓空軍士官、2名陳姓現役軍人，並向橋頭地方法院聲請羈押黃女及胡姓空軍士官，裁定2人羈押禁見強制處分。

    經高雄高分檢承辦檢察官洪瑞芬蒐證後訊問相關被告、證人，針對扣案物證進行數位鑑識及勘驗，經查相關供述證據及通信監察紀錄與金融帳戶交易明細後，全案於2月3日偵查終結提起公訴。

    高雄高分檢起訴在逃主嫌黃男胞妹黃女及胡姓空軍士官、2名陳姓現役軍人，分別觸犯國家安全法第7條、刑法外患罪第109條、第111條、國家機密保護法第32條、第34條、貪污治罪條例第4條、第11條、陸海空軍刑法第20條、第22條暨洗錢防制法等罪嫌。

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