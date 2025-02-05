園藝工扮韓星「金秀賢」騙逾30少女失身 重判20年

苗栗地方法院審理後，依強制性交、強制性交未遂、與未成年性交、違犯兒童及少年性交易防制條例等39罪，判蔡男應執行有期徒刑20年。（資料照）

2025/02/05 13:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名蔡姓園藝工，自2015年以來於網路交友軟體利用假照片，再透過甜言蜜語，誘騙剛滿18歲及未滿18歲的少女自拍私密照供其觀賞，或進一步邀約開房間施以性侵、拍攝性愛影像等，於去年冒用韓國男星金秀賢的照片為交友軟體帳號頭像誘騙一名剛滿18歲女子上床時，被發現是「照騙」而被逮，逾30人被害。苗栗地方法院審理，依強制性交、強制性交未遂、與未成年性交、違犯兒童及少年性交易防制條例等39罪，判蔡男應執行有期徒刑20年。

苗栗警方於去年4月，受理一名剛滿18歲的女子報案，稱她差點遭性侵，經警調查，女子於網路交友軟體結識冒用韓星金秀賢照片為帳號頭像的蔡男，相約到旅館開房間，蔡男要求女方先關燈用棉被蓋住全身等候，但蔡男鑽進棉被後即欲用手指侵犯女方下體，女方抗拒，掀開棉被發現蔡男不像金秀賢般英俊，厲聲斥罵，蔡男倉皇逃逸。

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經警方報請苗栗地檢署指揮偵辦，於去年5月循線將蔡男緝捕到案，查出他是苗栗縣某觀光工廠園藝工，並在他被查扣的2支手機中，發現多達100多名少女裸露、猥褻及性愛影像、照片等檔案。

檢警調查，蔡男自2015年起，透過「探探」、「OMI」和「BEETALK」等網路交友軟體，以甜言蜜語哄騙被害人於視訊聊天時裸露加以偷拍，要求自拍裸露私密照傳送供其觀賞；或進一步邀約旅館開房間，且為了避免真實面貌曝光，往往要求女方戴上眼罩或以浴巾遮臉，並藉與女方發生性行為時，加以偷拍攝影；若對方不從，也會霸王硬上弓，再以所拍攝的私密照片或影片恫嚇不得張揚。檢警查出逾30人被害。

法官審理，蔡男明知被害人中除3人為剛滿18歲之外，其餘均為12歲以上到未滿18歲的少女，其中甚有1人未滿12歲，身心均未臻成熟，竟為圖一己私慾，於長達數年期間內，以交友軟體使用假照片來犯案，依強制性交、強制性交未遂、與未成年性交、違犯兒童及少年性交易防制條例等39罪，判蔡男應執行有期徒刑20年。

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