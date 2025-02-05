為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南拖板車剎車車上鋼筋衝倒拖車頭 幸無人受傷

    拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝，撞擊車頭前傾。（取自社會事新聞）

    拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝，撞擊車頭前傾。（取自社會事新聞）

    2025/02/05 12:17

    〔記者楊金城／台南報導〕真是千「筋」一髮，1輛載運鋼筋的半聯結車昨天（4日）上午9點多，北上行經台1線台南柳營段時，因煞車停紅燈，車上承載的鋼筋未固定好，煞車時致鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭，車頭前傾，所幸未有人受傷。

    鋼筋幸好未衝破貫穿車頭，杜姓拖板車司機幸運未受傷，即使車頭前傾，但還能操控，事發後他將拖板車慢慢開到路肩，再通知公司前來處理。

    新營警分局交通處理小組到場處理事故，依違反「道路交通管理處罰條例」第30條第一項第二款予以舉發，所載貨物脫落者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰。分局呼籲有裝載貨物車輛，小心駕駛，並依規定覆蓋以及將貨物綑綁牢固，以免掉落物造成事故。

    拖板車煞車時致鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭。（民眾提供）

    拖板車煞車時致鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭。（民眾提供）

    拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭前傾，所幸未貫穿車頭，司機幸運未受傷。（民眾提供）

    拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭前傾，所幸未貫穿車頭，司機幸運未受傷。（民眾提供）

    拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭前傾，所幸未貫穿車頭，司機幸運未受傷。（民眾提供）

    拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭前傾，所幸未貫穿車頭，司機幸運未受傷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播