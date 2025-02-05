台南拖板車剎車車上鋼筋衝倒拖車頭 幸無人受傷

拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝，撞擊車頭前傾。（取自社會事新聞）

2025/02/05 12:17

〔記者楊金城／台南報導〕真是千「筋」一髮，1輛載運鋼筋的半聯結車昨天（4日）上午9點多，北上行經台1線台南柳營段時，因煞車停紅燈，車上承載的鋼筋未固定好，煞車時致鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭，車頭前傾，所幸未有人受傷。

鋼筋幸好未衝破貫穿車頭，杜姓拖板車司機幸運未受傷，即使車頭前傾，但還能操控，事發後他將拖板車慢慢開到路肩，再通知公司前來處理。

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新營警分局交通處理小組到場處理事故，依違反「道路交通管理處罰條例」第30條第一項第二款予以舉發，所載貨物脫落者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰。分局呼籲有裝載貨物車輛，小心駕駛，並依規定覆蓋以及將貨物綑綁牢固，以免掉落物造成事故。

拖板車煞車時致鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭。（民眾提供）

拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭前傾，所幸未貫穿車頭，司機幸運未受傷。（民眾提供）

拖板車煞車時致載運的鋼筋脫落，因慣性往前衝撞擊車頭前傾，所幸未貫穿車頭，司機幸運未受傷。（民眾提供）

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