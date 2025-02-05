嬰兒吐奶在計程車上 意外掀出小黃司機月收入超過10萬

劉姓女子抱嬰兒坐計程車卻吐奶在車上，雙方鬧上法院意外掀出司機月收入高達6位數。示意圖（資料照）

2025/02/05 12:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓女子抱著未滿週歲的小嬰兒搭計程車，結果小嬰兒吐奶在車上，王姓司機要求劉女賠償洗車費和營業損失，劉女拒賠，雙方鬧上法院，王姓司機拿出自己3個月的營業收入，證明自己月收入平均超過10萬元，劉女應賠他8千多元，法官認定請求有理，經計算後，判劉女應賠488元。

判決指出，2023年9月3日上午9點多，劉姓女子抱著剛喝完奶、未滿週歲的小嬰兒搭計程車，結果小嬰兒才剛坐上車，就吐奶在計程車上，王姓司機見狀，要求劉女要付清潔費，但劉女反怪是王男開車技術太差，一路搖搖晃晃，車身顛簸才讓小嬰兒吐奶，拒絕賠錢。

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劉男一氣之下把車開到警局，並報案提告向劉女求償8千多元；高雄地方法院審理時，王姓司機拿出自己3個月的營業收入，證明自己每月平均收入達11萬5千餘元，他為了把車內嘔吐味消除，還得特地開車去洗，甚至往返警局、法院花了兩天時間，造成他兩天無法開車，收入少了7千多元，再加上頸枕被吐奶沾到也不能用，因此才會向劉女求償8千多元。

法官根據劉男提供的營業收入證明單據，認定他平均月收入確實達6位數，但王姓司機清潔嘔吐物及使嘔吐物氣味散發完畢的時間只能算4小時，因此4小時計算王姓司機的營業損失加上頸枕費用，判劉女應賠488元，可上訴。

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