彰化離奇情殺！她目睹前男友殺同居人還助棄屍 檢今偵訊

彰化縣大村鄉山腳路一處民宅發生離奇凶殺案，警方在現場拉起封鎖線。（記者陳冠備攝）

2025/02/05 12:19

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〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉賴姓男子3日與朱姓前女友談判復合，未料發生爭執，朱女現任同居男友李男為保護朱女被捅一刀殞命，事發後，賴男將李男遺體裝進黑色大塑膠袋，再運至附近大排水溝旁草叢丟棄，朱女留在屋內清理凶案現場；警方獲報到場一度找不到李男遺體，被耍得團團轉，最後突破兩人心防，才坦承殺人棄屍。檢方今將偵訊賴、朱二人，釐清凶殺發生原因和細節。

據了解，賴男3日（大年初六）凌晨，來找朱女尋求復合，李男見狀阻擋，兩人發生爭執，賴男趁勢拿出一把刀刺殺李男左胸，李男流血過多不支倒地，朱女見狀卻未報警，還協助賴男棄屍，不過爭吵聲已驚動隔壁鄰居，有人聽到被殺痛苦哀號聲，立即報警。

警方到場時，房內有大片血跡，現場只有賴男和朱女，李男則不知去向，警方問賴、朱兩人三緘其口，直到四日上午才被警方突破心防，兩人供稱李男被棄屍在大村、花壇交界的一處大排。警方到大排現場時，李男早已氣絕身亡。全案訊後依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦

朱女自越南遠嫁來台 育有3子女

附近鄰居表示，事發前聽到激烈爭吵聲，當時聽見「碰」一聲巨響，隨後就看見賴男扛著一只黑色大垃圾袋，放置在機車腳踏板上離去，而朱女則留在屋內清理現場，當時覺得賴男行徑詭異，於是報警處理，沒想到竟意外揭發這起情殺案件。

據了解，朱女從越南嫁來台灣，育有3子女，其中與賴姓前男友生育一個孩子，兩人分手後，朱女帶著3子女與李男同居，不過賴男對希望朱女回心轉意，多次藉口要看孩子而到朱女住處，未料發生憾事，案發時三名幼兒在房間內，因為都已入睡，研判均未目睹案件發生，三名幼兒已被社會處安置。

對此彰化地檢署成立專案小組調查，今將對遺體相驗，並將對賴男與朱女偵訊，釐清案發真正原因及棄屍等過程。

命案現場疑似留有棄屍時留下的血跡。（記者陳冠備攝）

李男被棄屍在大村、花壇交界班鳩路旁的一處大排。（記者陳冠備攝）

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