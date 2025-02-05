花蓮海岸漂流木火災頻起火 春節九天就燒八次

去年颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災。（資料照）

2025/02/05 12:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕春節9天連假，花蓮共發生27件火警案件，平均1天發生3件，其中火災案件22件、非火災案件5件；火災案件中，其他類火災14件為最多，起火原因又以漂流木火災8件為首。消防局認為，發生原因與民眾在漂流木堆積區域故意或不慎遺留火種有關，除已在火災易發區設立防火宣導立牌，也將加強宣導火災防範措施。

花蓮縣消防局指出，1月25日至2月2日春節連假縣內發生27件火警，火災案件有22件，非火災案件5件，火警成災比例達80％；據案件類別分析，人員傷亡A2類火災有3件、占14％，無人員傷亡A3類火災19件、占86％。火災案件中，以其他類火災14件占總數64％最多，其次為建築物火災8件，為總數36％。

請繼續往下閱讀...

消防局分析其他類火災案件中，起火原因以漂流木火災8件為主要原因，顯示春節期間民眾可能在漂流木堆積區域，有故意或不慎遺留火種的可能性，燃放爆竹煙火占3件為次要原因。

縣議員魏嘉賢說，花蓮的消防人力和資源有限，每一次這種不必要的火災，都是對消防隊員體力和設備的消耗；縣府不能只靠消防隊救災，應該從源頭解決問題，可結合在地企業與環保團體，將漂流木回收再利用，如提供木工產業使用，變廢為寶，主動清除漂流木、加強管理，才能真正降低風險。

消防局表示，針對漂流木火災防範部分，除在火災易發區設立防火宣導立牌，未來也將定期巡查爆竹施放熱區，透過防火教育減少因煙花爆竹引發的火災；電氣火警部分也會加強宣導，提醒鄉親定期檢查電源設施，更換住家老舊線路並安裝住警器，確保用電安全。

此外，春節期間縣內共有614件緊急救護案件，其中，創傷案件有159件，為總數26％，多與交通事故跟外出踏青摔跌傷有關；大量非創傷案件有270件，包括一般疾病104件、呼吸問題41件及心肺功能停止16件等，消防局研判與氣候變化、作息不規律及慢性病急性發作有關；未送醫案件有185件，占30％。

過去3年春節期間縣內山域事故案件為前年6件、去年1件及今年0件，原因可能與去年0403地震造成部分知名步道仍處封閉，山友大多改至其他縣市入山有關，不過消防局仍提醒民眾登山前隨時注意天候變化，做好體能評估與準備相關器材與裝備，確保自身安全。

去年花蓮大地震加上颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災，近三個月已經累積發生24次火警。

去年颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災。（資料照）

去年颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災。（資料照）

去年颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災。（資料照）

去年颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災。（記者王錦義攝）

去年颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法