超盧奧客！為「1顆燒焦煎餃」丟鈔、辱罵女攤販 要求登報道歉

李姓男子為了一顆煎餃燒焦，連續多日辱罵女攤販，還丟鈔、嗆要對方登報道歉，台南地院簡易庭依社維法判罰李8千元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/02/05 12:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南一名李姓男子2024年12月向林姓女攤販買煎餃，藉口有1顆煎餃焦了，連續多日到林女攤位大鬧吼叫、控林詐欺，還說吃林的焦煎餃會得癌症、賣焦餃失德、影響子孫，要求林女登報道歉，甚至往攤位丟撒大把鈔票、說要買焦煎餃，林不堪騷擾報警，警方將李男依社會秩序維護法移送，台南地院法官判罰李男8千元台幣。

警方調查，2024年12月4日上午，李男到台南永康區中正路與中正北路口，向林姓女攤販買10顆煎餃，並稱有1顆煎餃焦掉要換，林女答應更換或退款，但李男拒絕、把煎餃放在攤位上並打電話報警，員警到場後，林女表示願更換或退款，李男依舊拒絕並離開。

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隔天上午，李男再赴林女攤位要求給煎餃，林女欲將保存的煎餃交給對方，李又說不要而離開；6日上午，李男又至林女攤位，大聲吼叫稱林詐欺、侵占，說吃焦煎餃會罹癌，要求林登報道歉，之後離去。

7日李男拿大筆現金到林女攤位，表示要買燒焦、臭酸的煎餃遭拒，李即將紙鈔丟在攤位，並要求林女打電話報警後離去，警方到場清點現金並開立收據，10多分鐘後，李又回來嚷嚷說要拿回現金，林女告知現金由警方帶回，李才離開。

12月11日上午，李再赴林女攤位要求取回現金，並稱賣焦煎餃會失德、影響後代子孫後離去，林女報警處理。警方訊問時，李男辯說有吃藥，很多事記不得，但沒有藉端滋擾；他還抱怨說「買個煎餃都不能有意見嗎？」

警方查指李男行為涉滋擾公共場所，依社維法將李移送台南地院裁處。簡易庭法官認為，李男辯稱有在服藥，但其行為時未達心神喪失、精神耗弱程度，依法裁罰他8千元。

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