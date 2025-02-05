網紅補習班負責人涉性騷擾學生 新竹縣府公告廢止設立

新竹縣竹北市一家以作文教學知名的補習班彭姓負責人，因涉嫌對學生性騷擾，新竹縣政府教育局3日在官網公告廢止設立，併予註銷立案證書。（截取至新竹縣政府官網）

2025/02/05 12:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市一家以作文教學知名的補習班彭姓負責人涉嫌對學生性騷擾，新竹縣政府教育局3日在官網公告廢止設立，併予註銷立案證書；教育局今（5日）表示，相關學生已輔導，設立人1年內不得再申請設立補習班。

該補習班大門深鎖，記者除透過網路私訊夫妻，對方未回應；致電僅有語音應答，暫無取得相關說法。

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該補習班由一對活躍於社群媒體的網紅夫妻所經營，該夫妻粉絲頁有3.4萬追蹤者，補習班臉書平台更有4.1萬粉絲，口碑好、形象佳，經常舉辦親子教養等相關講座，著有多本作文教學及親子教育等著作，曾與新竹縣政府共同舉辦青少年文字展，甚至前年曾經申請籌備實驗教育機構未通過。

因此補習班負責人因涉嫌對學生性騷擾而被註銷立案證書消息傳開後，引發熱議，網路上有家長留言「他被冠上這罪名我真的不意外，我知道的受害者就不止我一位」。

新竹縣教育局表示，去年9月接獲家長投訴補習班負責人涉嫌對青少年學生性騷擾，經查屬實，因涉及違反補習及進修教育法第9條第6項3款，有非屬情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為，非屬情節重大之行為，有認定一定期限內不能聘用或僱用，相關學生已輔導。

根據教育局公告，該補習班違反補習及進修教育法第9條第7項的相關規定，補習班負責人涉有性侵害、性騷擾、性霸凌等損害兒童或少年權益等行為。3日依相關規定公告。

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