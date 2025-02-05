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    「喪屍菸彈」分裝場藏身美術館特區豪宅 高市刑大瓦解逮6嫌

    「喪屍菸彈」分裝場藏身豪宅內，高市刑大瓦解逮6嫌。（民眾提供）

    「喪屍菸彈」分裝場藏身豪宅內，高市刑大瓦解逮6嫌。（民眾提供）

    2025/02/05 11:54

    〔記者黃良傑／高雄報導〕以高雄鄭姓男子為首的販毒集團，租下鼓山美術館特區豪宅，將「喪屍煙彈」分裝場隱身20樓內，再僱羅姓男等人充當毒品快遞小蜜蜂，高市刑警大隊獲報埋伏多日收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包，以及疑似販毒所得6.3萬元，警方擴大偵辦中。

    警方表示，全案依藥腳指控循線鎖定鄭男（36歲）為首的「喪屍煙彈」販毒集團，查出鄭男租在高雄八五大樓小套房內指揮小蜜蜂販毒，追查到該販毒集團租下美術館特區豪宅，涉嫌充當毒品「喪屍煙彈」分裝場，警方跟監小蜜蜂羅男（27歲）的運毒轎車，攔截後將其壓制逮捕。

    刑大在車內查獲K他命、毒品咖啡包、哈蜜瓜錠等毒品，以及現金6.3萬元，小蜜蜂供出藏匿毒品倉庫就在豪宅內，警方再搜索豪宅，果然查獲50包沾喪屍煙彈」依托咪酯殘渣的毒品包裝，推估若已販出該50包毒品，可獲利高達600萬元。

    鄭嫌等人否認販毒，辯稱毒品是自己吸食，但藥腳指證歷歷，警方依毒品危害條例送辦。

    刑大統計去（113）年全年度破獲各類毒品案件共計3611件、較去年同期2929件增加 682件；其中包含查獲混和式毒品分裝場及持有大量混合式毒品案件共計46 件，同時提醒吸食依托咪酯，將使人精神恍惚、語無論次、肌肉不自主強力抽動、昏迷甚至直接昏厥。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    「喪屍煙彈」分裝場隱身20 樓內，再僱羅姓男等人充當毒品快遞小蜜蜂，高市刑大收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包。（民眾提供）

    「喪屍煙彈」分裝場隱身20 樓內，再僱羅姓男等人充當毒品快遞小蜜蜂，高市刑大收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包。（民眾提供）

    高市刑警大隊埋伏多日收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包。（記者黃良傑攝）

    高市刑警大隊埋伏多日收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包。（記者黃良傑攝）

    高市刑警大隊埋伏多日收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包。（記者黃良傑攝）

    高市刑警大隊埋伏多日收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包。（記者黃良傑攝）

    高市刑警大隊埋伏多日收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包。（記者黃良傑攝）

    高市刑警大隊埋伏多日收網逮獲6嫌，搜出7包K他命、45包毒品咖啡包、沾「喪屍煙彈」依托咪酯殘渣包裝50包。（記者黃良傑攝）

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