台中少婦抱哭鬧新生兒做筆錄 手抖曝困境……警急買尿布奶粉

曾員沖泡奶粉餵食飢腸轆轆的新生兒，同仁在旁協助。（圖由警方提供）

2025/02/05 11:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名少婦近期與前男友有感情糾紛，屬性犯罪案件的被害人，4日到婦幼隊製作相關筆錄時，因未服產後憂鬱症藥物雙手不斷發抖，懷中抱的未足月新生兒也因挨餓哭鬧不止，員警得知少婦經濟困窘，除協助照料男嬰，也自掏腰包購買奶粉與尿布，親手餵食與更換應急，暖舉獲肯定。

台中市警局婦幼隊偵查佐許聞軒、警員曾英綾，昨下午約詢被害少婦至隊上了解性犯罪案件並製作筆錄，當時少婦懷抱的嬰兒不斷哭泣，曾員上前關心，才發現她因產後憂鬱症未按時服藥，導致雙手顫抖，難以安撫孩子，立即伸手接過嬰兒，輕聲哄抱。

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交談中得知少婦家境拮据，甫出生約20多天的兒子奶粉與尿布都已用完，從早上9點開始已整整數小時未進食，導致嬰兒哭鬧不止，許員立即外出自掏腰包購買奶粉與尿布應急，再交由曾員協助餵奶及換尿布，原本飢腸轆轆嬰兒在喝完奶後露出滿足表情，隨後在曾員輕柔搖晃中安穩入睡，暖心舉動讓少婦備感溫馨，非常感謝警方的即時協助。

婦幼隊長楊俊明表示，許員與曾員的善舉不僅讓一位困境中的母親感受到支持，也讓幼小的生命獲得即時的照料，展現「人民保母」的真正意義，期許同仁都能秉持同理心與服務熱忱，主動關懷需要幫助的人，成為「照亮他人生命的一道光」。

嬰兒喝完奶後露出滿足表情，在曾員輕柔搖晃中安穩入睡。（圖由警方提供）

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