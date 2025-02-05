詐領1769萬超商禮券 宜縣衛生局臨時人員判囚6年定讞

宜縣衛生局臨時人員游志僥填寫不實請購單詐得1769萬元禮券，被判處有期徒刑6年，褫奪公權3年，並沒收全部犯罪所得，全案定讞。圖為宜縣衛生局外觀。（資料照）

2025/02/05 11:33

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣政府衛生局臨時人員游志僥，因沉迷線上博弈網站賭博，又投資比特幣失利，竟利用職務之便，不實填寫採購禮券請購單，再上網打折變賣償債，共詐得1769萬元。最高法院維持歷審判決，依利用職務上機會詐取財物罪，將游男判處6年有期徒刑、褫奪公權3年，並沒收全部犯罪所得，全案定讞。

判決指出，游志僥於2015年6月起任職於宜縣衛生局，擔任臨時人員，負責結核病防治，衛生局透過發放超商禮券的方式，鼓勵病患接受結核病防治，他因需錢孔急，發現衛生局共契平台購買超商禮券有折扣優惠，且交貨日與付款日有時間差，認為有利可圖，而心生歹念。

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判決指出，2022年2月到9月間，游志僥以時程緊急、請購單簽陳後補為由，陸續送出32次不實請購單，取得採購帳號、密碼及憑證後，自行登入共契平台，向統一、全家、萊爾富等3家超商下訂買禮券。

游男詐得禮券後再以定價的86折至92折的價格，在臉書上兜售變現，再用個人銀行帳戶轉帳給3家超商，以為神不知鬼不覺，直到後來財務吃緊，無力匯款才露餡。

全家超商於2022年9月底發函通知衛生局付款，他察覺東窗事發，紙包不住火，遂搶先於10月初主動向廉政署自首，衛生局12月召開考績會開除他，2023年8月宜蘭地檢署將他起訴。

游男否認利用職務機會詐取財物，辯稱只是「借用」，沒有要詐欺，但不被法官採信，但符合自首得減刑條件，依利用職務上機會詐取財物罪判處6年徒刑，褫奪公權3年，犯罪所得共1769萬元，其中尚有1109萬元尚未扣案或返還，宣告皆沒收或追徵其價額。

宜縣衛生局案發後已開除游男，並懲處相關主管，並改善採購流程，改採多層稽核，搭配不定期抽查，以杜絕弊端。

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