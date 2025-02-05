父嗜賭成性連小孩紅包都搶！3子女獲准免除扶養義務

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2025/02/05 11:15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名男子阿郎（化名）婚後育有3名子女，卻不務正業、嗜賭成性，賭到家徒四壁、四處舉債，令妻女飽受債務人及黑道到家討債，甚至綁小孩逼迫還錢。在這情況下，阿郎仍賭，甚至大過年跑回家搶小孩的紅包錢，再到賭場。3名子女對此父失望透頂，共同向台東地方法院聲請免除扶養義務，法官判准。

這3名子女向法院遞狀指出，父親阿郎於民國69年與母親結婚後，成日在外遊手好閒、不事生產，更沉迷於賭博，即便已經賭到家徒四壁，仍四處舉債，甚至不惜與親友鬧翻、返家搶走他們手中的紅包錢，也依舊堅持流連於各賭場間。

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在他們自小之記憶中，父親為了躲債四處躲藏，家門口總是有許多上門討債的黑社會，對父母恐嚇、毆打甚至試圖擄走年幼的他們，讓他們及母親惶惶終日，面臨父親不時回家討錢、黑社會和債權人無止盡地討債及砸店。另父親更於80年間發生婚外情，平日直接居住在外遇對象家中，後來以工作為名前往中國，數年間行蹤不明，母親聲請離婚獲判准。

3人之母證稱，結婚之後第2年，前夫開始沒有工作，且很少住在家裡，是跟小三住一起，偶爾回來就是要錢，家裡常常有不同人來要債，還曾經綁小孩逼迫還錢。前夫回家的機會很少，一回來，全家都會害怕，更從沒盡過扶養小孩義務。

3名子女現在各自成家立業，各有家庭重擔，且要照顧罹患口腔癌的母親，生活舉步維艱，擔心有一天老父會突然跑回來跟他們要錢，因此向法院聲請免除對父親的扶養義務。法官認定3子女於出生後均由母親照顧，且阿郎未負擔子女的生活費及其他費用，堪認無正當理由未盡扶養義務，且期間長達近20年，情節實屬重大，如強令子女負擔與其長期感情疏離之父親的扶養義務，顯失公平，3人請求免除對父親之扶養義務，應予准許。

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