老婦詐團！佯稱繼承美國鉅額遺產 詐3友人786萬元

謝姓等3位7旬老婦佯稱繼承美國鉅款遺產，詐3友人786萬元被訴。示意圖。（資料照）

2025/02/05 11:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕72歲謝姓老婦向張姓友人佯稱將繼承美國鉅額遺產，但沒錢繳遺產稅、付律師費，希望張婦能資助她相關費用，待繼承遺產後再「加倍奉還」，張婦慷慨解囊被騙走696萬餘元，謝婦再聯手72歲吳姓和78歲黃姓婦人，用同樣手法再騙走2名友人89萬餘元，高雄地檢署偵結後依詐欺罪起訴謝婦3人。

檢方指出，2017年9月，張婦從吳姓婦人口中得知，謝姓婦人在美國繼承了一筆鉅額遺產，但要繳「天價」的遺產稅，還要付律師費、搭機飛往美國等費用，如果不辦理繼承，遺產會被美國政府吃掉；吳婦向張婦遊說，只要「借錢」給謝婦，待遺產到手後，謝婦會「加倍奉還」，張婦於是拿出120萬元交給謝婦，讓她安心去辦理繼承事宜。

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謝婦錢到手後，再陸續以「遺產遭人盜領」、「美國親人過世需要喪葬費」、「美國姪子入獄」等藉口，聯手吳、黃兩婦人向張婦陸續「借走」2至20萬元不等費用，張婦等了5年，遲遲未見「投資獲利」，要求謝婦還錢，但謝婦卻以「亡靈沒做超渡法會，拿不到遺產」為由拒絕還錢，甚至還開口再向張婦要錢，張婦此時才驚覺受騙，報警求援。

檢警介入調查時，發現謝婦3人用同樣手法，也從2名友人手中騙走89萬餘元，再加上張婦被騙的金額，3人共騙走3名友人786萬元，但謝婦3人到案後卻否認詐騙，強調是「借貸關係」，但檢方根據相關事證，不採信謝婦3人說詞，偵結後依詐欺罪起訴。

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