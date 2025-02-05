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    台中男情緒低落外出 家屬報警協尋防憾事

    警方發現蕭男座車，上前勸說，並將蕭男帶回派出所休息。（民眾提供）

    警方發現蕭男座車，上前勸說，並將蕭男帶回派出所休息。（民眾提供）

    2025/02/05 09:46

    〔記者歐素美／台中報導〕住在台中市北屯區的25歲蕭姓男子，因感情困擾向家人表示要外出走走，家屬擔心其發生意外報警，台中市東勢警分局接獲桃園警分局青溪派出所轉報，根據蕭男手機定位，在新社的產業道路找到蕭男，趕緊將他帶回派出所，並連繫家屬報平安。

    25歲蕭男平時居住在台中市北屯區，本月3日清晨6時左右，妹妹打電話發現蕭男情緒低落，但蕭男不願透露所在位置，妹妹擔心憾事發生，故請求警方協助。

    東勢警分局接獲桃園警方轉報後，根據蕭男手機最後發話位置，發現蕭男於新社區中興嶺附近，警方於是到附近搜尋，在7時20分許於新社區華豐街一帶尋獲蕭姓男子，蕭男將車停在路邊，躺在車內休息。

    員警見蕭男眼神呆滯、精神恍惚，加上天氣寒冷，擔心蕭男身體不適，當場通知119至現場協助救護，但蕭男不願就醫，堅持在車內休息就好，員警一再勸說，蕭男才配合警方返回派出所，警方立即聯繫蕭男母親報平安。家屬感謝警方火速尋獲蕭男，避免憾事發生。

    新社分駐所所長林欽錤呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助、自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、張老師專線：1980尋求協助。

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