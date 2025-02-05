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    首頁　>　社會

    高雄2男酒後搭小黃敲椅背爆衝突 司機持鐵槌打傷1人

    2男酒後搭計程車敲椅背惹惱司機，報警控遭司機持鐵槌打傷。（民眾提供）

    2男酒後搭計程車敲椅背惹惱司機，報警控遭司機持鐵槌打傷。（民眾提供）

    2025/02/05 09:37

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市張姓計程車司機被控毆打乘客，新興分局今晨獲報趕往處理，經查因乘客余、林2男酒後搭坐張男的車，疑因酒醉敲司機車椅，張男制止未果，雙方停於路邊爭執，司機擔心對方人多又喝酒，疑先發制人持鐵槌防身，卻揮傷余男送醫。

    新興分局今（5）日指出，五福二路派出所今天凌晨3時許，獲報新興區復興二路上有民眾受傷需要員警協助，經到場查看，報案人余男（26歲）與林男（26歲）於市區某酒吧飲酒後搭計程車返家途中，余男疑因酒醉與司機張男（49歲）發生爭執，造成臉部受有擦挫傷，經到場救護人員送往鄰近醫院治療後並無大礙。

    據了解，乘客不提傷害告訴，警方依社會秩序維護法87條「加暴行於人」將涉案張姓司機依法裁處，可處罰1.8萬元以下罰鍰，警方呼籲暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，警方對於暴力行為都將依法嚴辦到底，不容有違法脫序行為發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方查扣鐵槌1把。（民眾提供）

    警方查扣鐵槌1把。（民眾提供）

    2男子酒後搭計程車敲椅背惹惱張姓司機，遭司機持鐵槌打傷報警送醫，警逮人依違反社維法送辦。（民眾提供）

    2男子酒後搭計程車敲椅背惹惱張姓司機，遭司機持鐵槌打傷報警送醫，警逮人依違反社維法送辦。（民眾提供）

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