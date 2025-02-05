78歲失智嬤為抄捷徑鑽鐵絲網受困 頭家警即時救援助返家

78歲失智阿嬤企圖抄捷徑返家，結果被鐵網勾住，員警獲報助其脫困。（民眾提供）

2025/02/05 09:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一名78歲林姓老婦，患有失智症，日前傍晚外出時因不熟路況，以為穿過鐵絲網圍住的空地就能更快抵達住處，結果不慎被鐵絲網勾住，無法脫困，老婦高聲呼救，熱心民眾發現趕緊報警，大雅警分局頭家派出所巡佐楊育峻、警員黃健瑋獲報到場，順利協助老婦脫困，並聯繫家屬將老婦接回家。

本月3日18時許，大雅警分局頭家派出所巡佐楊育峻、警員黃健瑋接獲報案，指稱有一名老婦受困在鐵絲網內，動彈不得，需要警方協助。員警立即趕到現場，發現受困的是一名78歲的林姓失智阿嬤，於是先安撫其情緒，再小心翼翼地協助解開纏繞的鐵絲，過程中不斷確認阿嬤的身體狀況，所幸僅受到輕微擦傷，無大礙。

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原來，這位阿嬤當時外出後準備返家，誤以為穿過鐵絲網圍住的空地能更快抵達住處，試圖從縫隙中鑽過，卻因動作不便，衣物與四肢被鐵絲網纏住，無法自行脫困，因天色漸暗，阿嬤驚慌而大聲呼救，熱心民眾聽見立即報警請求協助。

警方事後聯繫家屬到場將阿嬤平安接回家。家屬表示，阿嬤患有失智，平時偶爾會迷路，未來將更加注意其行動，以防類似事件發生，十分感警方協助。

頭家派出所所長許棋舜呼籲民眾，家中如有失智長者，應多加留意其行蹤，可讓其佩戴聯絡資訊手環或使用GPS定位設備，以利緊急時快速尋獲，確保安全；並儘量避免讓長者獨自外出，以降低意外發生的風險。

警方並通知家屬將失智阿嬤帶回家。（民眾提供）

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