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    首頁　>　社會

    高雄無照少年路口碰撞轉彎轎車 連人帶車噴飛骨折挨罰2萬4

    16歲少年無照騎乘的打檔機車，4日深夜於四維三路與轉彎的休旅車發生車禍，事後車輛被牽移至路旁。（民眾提供）

    16歲少年無照騎乘的打檔機車，4日深夜於四維三路與轉彎的休旅車發生車禍，事後車輛被牽移至路旁。（民眾提供）

    2025/02/05 09:23

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區四維三路與文橫二路口，昨（4）日深夜11點半左右發生打檔機車與休旅車的車禍，休旅車駕駛關男（46歲）沿四維三路至文橫二路口欲左轉時，與對向直行的打檔機車林男（16歲）發生碰撞，林男連人帶車噴飛，造成左腳骨折和全身多處擦挫傷送醫，無照駕駛最高可處2萬4000元罰鍰。

    據了解，未滿18歲的林男尚無機車駕照，昨日深夜騎乘剛買不久的白牌打檔車沿四維三路直行，當時關男從對向於文橫路口欲左轉，就在轉彎當時兩車發生撞擊，林男當場連人帶車噴飛，巨大撞擊聲嚇得其他路人連忙報案，警消到場時，將受傷倒地、左腳骨折的林男送醫治療，休旅車乘客潘女（29歲）則是頸部拉傷未送醫，汽機車駕駛皆無酒駕。

    苓雅分局民權路所指出，警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為關男轉彎車未禮讓直行車先行，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。關男轉彎車不禮讓直行車先行，違反道路交通管理處罰條例可處600元至1800元罰款；林男無照駕駛，可處6000元至2萬4000元罰鍰。

    休旅車左轉時未禮讓直行車而發生車禍，休旅車車頭明顯撞擊受損。（民眾提供）

    休旅車左轉時未禮讓直行車而發生車禍，休旅車車頭明顯撞擊受損。（民眾提供）

    車禍後警方到場處置。（民眾提供）

    車禍後警方到場處置。（民眾提供）

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