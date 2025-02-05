一封被偷拆的信，驚爆董娘買兇殺夫陰謀！（情境照）

2025/02/05 06:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一封被偷拆的信，驚爆董娘買兇殺夫陰謀！

新竹縣張姓董事長接到縣警局寄給妻子的司法文書，竟在未經妻子同意下擅自拆信，妻子憤而提告，新竹地院法官調查發現，張男得知妻子想要買兇幹掉他，乃對妻子提告殺人罪，且嚇得不敢回家，甚至還聘僱隨扈、保鏢，法官依無故開拆他人郵件判處張男拘役58日。

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法官調查，張男與妻子陳女於111年8月起因感情失和而屢有訟爭，陳女乃於112年4月離家。

張男明知新竹縣政府警察局所寄發、收件人為妻子，透過郵局於112年4月18日送達至其新竹縣住處，且為司法文書，竟未經妻子同意，指示不知情者前往住處領取該信，攜出由張男拆閱後再放回，2天後陳女返家發現信函業遭開拆，憤而報警偵辦。

張男說，該封是新竹縣警察局的掛號信，看起來很重要，他詢問律師該怎麼辦，律師說因二人還是夫妻關係，他可以打開來看再告訴妻子。

法官調查，張男因得知妻子於111年8月曾提及要買兇殺害老公，乃對陳女提告殺人罪，且張男因妻子想要買兇幹掉他，嚇得不敢回家，甚至還聘僱隨扈、保鏢。

法官考量夫妻於案發時，已互相提起刑事告訴而屢有訟爭，張男甚至擔憂遭妻子殺害，而須聘僱隨扈保護自身安全，且雙方均有更換家中鑰匙而未給予他方之情，可見夫妻間互信基礎顯然已蕩然無存，關係極度不佳。

此外，本案信函為警方寄送給陳女，通知她到案說明被訴殺人、背信案件的司法文書。而張男於案發時，已對妻子提出殺人、強制罪告訴，陳女亦對張男提起竊盜告訴。

法官認為，張男有碩士學歷且從事營造業，堪認為具備通常智識經驗之人，而任何具備通常智識經驗之人，在與配偶關係已惡劣至互相提起訟爭、更換家中門鎖、甚至須防範遭對方殺害情況下，均可認知對方不可能同意其開拆任何他方信件，可認張男應明知妻子不可能授權他開拆陳女信件無疑。

法官認為，本案信函外觀顯然為寄送給陳女的司法文書，夫妻先前已互相提起不只一案之告訴，而為對立之訴訟雙方，該封信函極有可能為夫妻互告的司法文書，此應為張男所明知，卻仍故意拆開，堪認其無任何正當理由。

法官審酌在夫妻雙方已屢有訟爭而關係惡劣狀況下，張男未經妻子同意或授權，僅為一己之私，即擅自拆信，顯然欠缺尊重他人隱私權觀念，應予譴責，且犯後否認飾詞強辯，未見悔悟，顯然態度不佳，最後依無故開拆他人郵件判處拘役58日，得易科罰金。

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