血汗錢險遭「詐」乾！耆老想臨櫃匯款200萬 女兒到場氣罵

耆老臨櫃匯款200萬元遭銀行行員欄阻，血汗錢險遭「詐」乾。（警方提供）

2025/02/04 23:52

〔記者湯世名／彰化報導〕又是投資詐騙！彰化縣秀水鄉一名耆老接獲自稱某金融機構行員電話，告知有高利息高獲利訊息，耆老深信不疑，到銀行欲將200萬元血汗錢轉匯牟利，員警接獲行員通報趕抵後，對耆老苦勸無效，乾脆通知其女兒到場，女兒氣得罵他血汗錢差點就被「詐」乾，將他帶回再教育一番。

鹿港警分局秀安派出所副所長陳永豐、警員廖見維年後執行轄區金融機構安全維護勤務，昨天（3日）接獲轄區某金融機構行員電話通報，稱有一名耆老至該行臨櫃欲提款現鈔200萬元，由於金額過大，恐有遭詐騙可能。

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陳員獲報後與同事趕往現場處理，當場見耆老正站在櫃台前等候，而行員則藉機拖延時間。員警趨前關心時，耆老仍堅決不願意說明提款原由，在員警不斷委婉勸說下，耆老佯稱該筆金錢是要交給女兒協助轉存至其他利息較高的銀行以賺取利差。

員警為取得耆老信任，除了持續勸說並提供每家銀行利息差異及多起類似詐騙案例，還直接通知其女兒到場，女兒到場獲悉原委後氣得對耆老說「老爸你被詐騙啦」，最終取消此筆交易，耆老被女兒帶回家，免於受騙上當。

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