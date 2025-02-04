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    詐騙又翻新！用真股票平台誆稱掌握「內線交易」 女險失50萬

    詐團改用真實投資APP，誆稱掌握內線交易，要求先匯款解鎖交易權限，台南一位陳姓女子險遭騙，銀行員機警通報警方，成功攔阻50萬元詐款。（民眾提供）

    詐團改用真實投資APP，誆稱掌握內線交易，要求先匯款解鎖交易權限，台南一位陳姓女子險遭騙，銀行員機警通報警方，成功攔阻50萬元詐款。（民眾提供）

    2025/02/04 23:27

    〔記者王捷／台南報導〕過去詐騙集團多用假投資平台騙人，如今出現新手法，詐團改用真實的股票投資APP，誆稱掌握「內線交易」，但要求先匯款至指定帳戶。台南一名陳姓女子差點受騙，所幸銀行員察覺異狀，通報警方攔阻，成功保住50萬元。

    警方調查，陳女在春節加入LINE投資群組「覃恩金融TC團隊_地山謙」，詐團自稱投資專家，表示可帶她投資，並稱掌握「內線交易」資訊，投資後可高額獲利，但是要先匯款至指定帳戶解鎖交易權限。

    對方並未要求陳女操作假平台，而是指導她使用真實的股票投資APP「群益e櫃台」，然後又誆稱內線交易涉及特殊帳戶限制，需先解除約定轉帳功能，並將資金轉入指定帳戶「啟動交易模式」。

    陳女信以為真，4日下午2時許前往華南銀行辦理轉帳，準備匯款50萬元。行員察覺異狀，詢問資金用途後，發現詐騙疑點，隨即通報警五分局北門派出所，員警楊仁杰、歐士華到場勸阻，向陳女說明「假投資」詐騙，陳女聽聞後驚覺受騙。

    警方指出，投資詐騙大多透過假投資平台，提供虛假獲利數據，讓被害人誤以為資金正在市場中運作，當要求提領時，詐騙集團便以「手續費」「未達提款標準」等藉口拖延，最後關閉平台，讓受害者血本無歸。然而，這次詐騙集團改用真實的股票投資APP，讓受害人降低戒心，並以「內線交易」之名誘騙大額匯款，一旦資金轉出即遭詐騙。

    五分局長洪宏榮提醒，詐騙手法不斷翻新，對於任何「穩賺不賠」、「內線交易」的投資訊息務必存疑，投資應透過合法管道，並確認資金是否直接匯入個人帳戶。如有疑問，可撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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