彰化情殺超展開！同居人遭情敵捅1刀 女友竟夥同丟棄大排

李男被丟棄在一處乾涸的大排，便道上留有血跡。（記者顏宏駿攝）

2025/02/04 23:01

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彰化情殺！工人欲復合與前女友起衝突 同居男友挺身反遭殺死

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣驚傳情殺案，賴男欲與朱姓前女友復合，雙方發生激烈衝突，朱女的李姓同居男友為保護女友，挺身挨了1刀，被夾在中間的朱女亂了方寸，竟與行凶的賴男將李男載到附近大排丟棄，2人被捕後拒不透露李男去處，警方跟2人「磨」了一天才吐實，到場時李男早已氣絕多時。

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該案棄屍地點位於大村、花壇交界，非常偏僻，又位於地勢低窪的大排，若沒有人指引，根本難以發現。

案發的第一現場位於朱女和李男的同居處，賴男疑為求復合與朱女、李男發生爭吵，驚動鄰居，鄰居聽到李男臨死的哀號聲才知道「歹誌大條」，趕緊報警，但警方到場時，只見房子內部有大片血漬，李男已不知去處。

因賴、朱兩人拒透露實情，被警方帶回警局偵辦，1天之後2人才被突破心防，供出確切的丟棄地點。李男究竟是死後被棄屍，還是尚有氣息被丟棄，是目前檢警欲釐清的重點。

據了解，朱女因為多年前從越南嫁來台灣多年後取得台灣國籍，與行凶的賴男生下2子，賴男在工地打零工，收入不多，2人後來分手，2名幼兒由朱女撫養，後來朱女與死者李男交往進而同居，未料賴男3日凌晨以探視子女為藉口上門，雙方發生衝突，李男為護女友挨刀，最後釀成憾事。

李男被丟棄在圖中的大排，現場非常偏僻。（記者顏宏駿攝）

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