桃園2老翁寒流雨中迷路 暖警助2人平安返家

寒流來襲，75歲徐姓老翁（左）在楊梅低溫淋雨迷路，警方協助返家。（楊梅警方提供）

2025/02/04 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕近日寒流低溫來襲，桃園市連日晚間體感溫度都低於10度，中壢、楊梅警方在街頭相繼發現行動不便的86歲王姓老翁在中壢區延平路公車站旁迷路，以及楊梅區獨居的75歲徐姓老翁步行雨中搭乘公車至埔心探視親友迷路，雙雙身體發抖不知所措，兩地員警獲報積極尋訪聯繫下，幫助2名老翁順利返家。

中壢警分局表示，王姓老翁家住桃園區中埔六街，無法正常言語表達、行動不便需要靠拐杖行走，日前從桃園搭車至中壢，至昨晚氣溫下降，王姓老翁走到延平路一個公車站旁迷路，員警獲報前往查訪，一旁店家說老翁可能坐車過站，一時間不知所措，竟站在公車站旁超過30分鐘。

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員警考量晚上氣溫越來越冷，擔心王姓老翁身體受不住，將他帶回中福派出所休息，幸好老翁身上攜帶證件夾著家人電話，員警迅速連絡王姓老翁女兒到場，王女表示，她父親與家人同住一棟房子，平常自己獨居，父親平時生活自理沒有問題，外出也會自己回家，今後會多注意父親行蹤。

楊梅警分局表示，徐姓老翁昨晚獨自在埔心地區步行，幼獅派出所員警巡邏街頭發現，徐姓老翁淋雨行走，擔心他意外停車關懷，原來老翁迷路，他只說欲搭公車探視親友，下車後迷路，員警見天氣寒冷將他帶回派出所調查，老翁身無分文、身上只有帶一張悠遊卡，徐姓老翁自稱在梅獅路二段搭公車，員警便積極在該路查訪逐戶詢問，最終查到老翁住址和平安將他送返家人住處，做好為民服務工作。

中壢警分局長林鼎泰、楊梅警分局長張仁傑表示，警察同仁持續秉持「視民如親」的精神幫助民眾，提醒民眾可協助在家中易走失成員的身上，配戴容易辨識身份的配件或縫製聯絡方式在衣物上，也可至社會局申請防走失愛心手鍊，各分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，民眾可親至警分局辦理。

寒流來襲，75歲徐姓老翁（左）在楊梅低溫淋雨迷路，警方協助返家。（楊梅警方提供）

寒流來襲，86歲王姓老翁（右）在中壢公車站旁迷路，警方協助找到家人返家。（中壢警方提供）

寒流來襲，86歲王姓老翁（右）在中壢公車站旁迷路，警方協助找到家人返家。（中壢警方提供）

寒流來襲，86歲王姓老翁（右）在中壢公車站旁迷路，警方協助找到家人返家。（中壢警方提供）

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